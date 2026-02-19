Este jueves, la Comisión Permanente del Parlamento recibe en régimen de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, con el objetivo de que informe sobre una serie de asuntos: las “declaraciones y pronunciamientos del gobierno uruguayo en relación con los hechos acontecidos en Venezuela” el 3 de enero; los “próximos pasos en el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea”; el acuerdo Mercosur-Singapur, que entrará en vigencia para Uruguay el 1° de marzo; los resultados de la misión oficial del gobierno a China, y la suspensión de la emisión de visas de inmigración por parte de Estados Unidos para 75 países, entre ellos Uruguay.

El origen de la interpelación tuvo que ver con la negativa del oficialismo, que tiene mayoría en la Comisión Permanente, de acompañar el llamado a sala del ministro en régimen de comisión general, por lo que la oposición propuso la citación en régimen de interpelación, que solo requería un tercio de los votos. Al respecto, el miembro interpelante, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez, dijo: “Evidentemente, no es el canciller el que no quería venir a hablar, a exponer, a explicar; es la bancada oficialista que quería bloquear la comparecencia”.

“Esta convocatoria, en este régimen, se da en un marco de un clima en el Parlamento que no está siendo el mejor”, señaló Rodríguez, y adelantó que “lamentablemente” las autoridades de la cancillería presenciarán las “consecuencias de ese mal clima que se está atravesando en el Parlamento; y eso es responsabilidad del oficialismo”.

En primer lugar, Rodríguez abordó el asunto “más escabroso” de los cinco del orden del día: los pronunciamientos del gobierno respecto de los hechos acontecidos en Venezuela. El diputado apuntó que las expresiones del gobierno han “venido mutando”. Cuestionó que tanto el comunicado de la cancillería –que rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela– como la primera declaración del presidente Yamandú Orsi el 4 de enero, y el comunicado conjunto de España, Colombia, México, Brasil y Chile, al que Uruguay adhirió, omitieron “expresamente referencia alguna a la existencia de un régimen dictatorial preexistente en Venezuela”.

Para “subsanar omisiones”, consideró Rodríguez, días más tarde, el embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, reafirmó el no reconocimiento de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y exigió al gobierno venezolano que se aclare el número de personas detenidas y su paradero. En la misma línea, se refirió a las declaraciones en las que Orsi sostuvo que hasta ahora en Venezuela continúa “el mismo régimen”, aunque “cambió un poco”, pero “no veo elecciones”. Rodríguez preguntó, entonces, a Lubetkin si comparte la visión del presidente.

Por otro lado, consultó al canciller su opinión respecto de la reunión celebrada en la sede del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), donde representantes del gobierno y especialistas en política exterior se reunieron para intercambiar sobre la actualidad regional e internacional –a raíz de la situación en Venezuela– y de la cual surgió la propuesta de elaborar un documento que intentara unificar la postura de Uruguay frente a los principales conflictos internacionales. “¿Resulta razonable la creación de ámbitos que promuevan la tercerización del diseño de la política exterior de nuestro país?”, preguntó el miembro interpelante. También consultó por el rol que cumple el secretario ejecutivo del Cefir y asesor presidencial, Álvaro Padrón, y, dirigiéndose a Lubetkin, infirió: “Desde afuera, lo que percibo es que dentro del gobierno hay varios que le están haciendo querer temblar la silla”.

Entre otras consultas, Rodríguez preguntó por “cuál es la posición del gobierno respecto de la existencia de presos políticos en Venezuela”; si el gobierno se pronunciará “reclamando su liberación inmediata”; si “reconoce a Delcy Rodríguez como legítima jefa de Estado”, y si “obra en conocimiento de que es directa responsable de “graves, atroces y sistemáticas violaciones de derechos humanos”, planteó.

Respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las autoridades de la cancillería concurrieron el martes a la comisión especial del Parlamento que lo tiene a estudio, y volverán a hacerlo el lunes 23, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, para cerrar la agenda de delegaciones. Por lo tanto, Rodríguez no realizó preguntas sobre el acuerdo en sí, pero sí sobre el recibimiento del documento autenticado. Por ejemplo, “qué día le fue entregada la documentación a nuestros representantes diplomáticos”, “cuál es la razón de que su llegada fue cuatro o cinco días más tarde que la fecha en que llegó a Buenos Aires”, y si el viaje a China estuvo relacionado con el atraso.

Sobre el acuerdo del bloque sudamericcano con Singapur, el cuestionamiento de Rodríguez fue la demora de cuatro meses desde que el Parlamento aprobó el acuerdo hasta que se realizó “el correspondiente depósito del instrumento de ratificación del acuerdo de libre comercio”. “Yo no quiero pensar que vamos a estar cuatro meses para hacer el depósito del acuerdo Mercosur-Unión Europea”, sugirió.

En cuanto al cuarto asunto –la misión oficial del gobierno a China, que concluyó el 7 de febrero–, Rodríguez preguntó por el “número preciso de compatriotas” que integraron la delegación, sus nombres, la entidad que representaban y la condición en virtud de la cual viajaron. En el caso de representantes de las entidades públicas, solicitó que se indicara el costo que supuso para el organismo que representaron. Sobre los resultados de la misión, solicitó que se aporte copia de cada uno de los acuerdos suscritos y que se indique cuáles, a juicio de la cancillería, “revisten mayor significado para los intereses nacionales”. Además, se refirió a uno de los puntos de la declaración conjunta emitida por Uruguay y China, en el que se afirma que “Taiwán forma parte inalienable del territorio chino” y se señala la adhesión de Uruguay “al principio de una sola China”, una frase que para Rodríguez fue “hacer una de más”.

Por último, el diputado preguntó si ha habido novedades desde la reunión de Orsi con el embajador estadounidense, Lou Rinaldi, en relación con la suspensión de la emisión de visas, así como cuántos compatriotas se encuentran afectados, cómo se han atendido los reclamos y si la inclusión de Uruguay en la medida del gobierno estadounidense “podría deberse a razones de geopolítica”.

A primeras horas de la tarde, el Parlamento entró en un cuarto intermedio y, al regreso, el canciller contestará las preguntas.