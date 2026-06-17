Sigue la diferencia entre oficialismo y oposición sobre la Fiscalía en el inicio de “diálogo multipartidario” por cargos públicos

El oficialismo pretende que la titularidad de la Fiscalía se trate como un “paquete” junto al Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, mientras que desde el Partido Colorado afirman que ya existen “compromisos” que, si no se cumplen, hacen “difícil” la negociación.

Días atrás, la Vertiente Artiguista (VA), uno de los sectores del Frente Amplio (FA) con representación parlamentaria, puso sobre la mesa la posibilidad de llevar adelante una modificación legislativa en el sistema de elección del fiscal de Corte subrogante, cargo que ocupa actualmente Mónica Ferrero. Aunque por ahora está lejos de prosperar, indirectamente este planteo reactivó –al menos en la interna oficialista– la intención de seguir trabajando en pos de una mayoría especial que permita la designación de un fiscal de Corte titular.

Horas después de la propuesta de la VA, los tres partidos que integran el Senado –el FA, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC)– resolvieron designar a Álvaro França como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un acuerdo que [se entendió como “una señal buena” de la bancada oficialista, en referencia al consenso con la oposición] (https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/6/una-senal-buena-oficialismo-y-oposicion-lograron-nombre-de-consenso-para-vacante-en-la-suprema-corte-de-justicia/).

Antes de la propuesta de la VA, en febrero de este año, el senador del FA Daniel Caggiani anunció que el oficialismo impulsaría un “diálogo multipartidario” para negociar las vacantes en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la Corte Electoral y la propia Fiscalía. Sin embargo, posteriormente la mayoría de los legisladores de la oposición –con la excepción de Identidad Soberana– [manifestaron su respaldo a la gestión de Ferrero y garantizaron su continuidad] (https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/3/ojeda-no-hay-nada-mas-importante-para-la-seguridad-publica-hoy-que-garantizar-la-continuidad-de-ferrero/), debido a que la designación de su eventual reemplazo requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos, que el FA no tiene por sí solo.

Si bien este anuncio de la oposición se remitía únicamente a la Fiscalía y no iba en contra del trabajo multipartidario para llenar las vacantes de los otros organismos, el espacio de diálogo no avanzó más. Hasta este lunes. Según supo la diaria, en la primera reunión del ámbito multipartidario propuesto por el oficialismo participaron, además de Caggiani, los senadores Eduardo Brenta (FA), Javier García (PN), Robert Silva (PC) y Tabaré Viera (PC).

La primera reunión

En diálogo con la diaria Radio, Viera confirmó que la reunión de este lunes fue “por la distinta naturaleza” de los cargos en cuestión, que no deberían ser tratados “en conjunto”. Consultado por la diaria, Brenta indicó que el FA planteó que la negociación tuviera “dos capítulos”: uno para tratar las vacantes en la SCJ y el TCA, y otro para las del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y la Fiscalía de Corte.

Sobre el primer capítulo, Brenta dijo que lo que se pretende es que las negociaciones para las designaciones “funcionen al ritmo de los vencimientos” para el llenado de las vacantes, como pasó recientemente con la designación de França. En cambio, con respecto al segundo capítulo, el oficialismo considera que tanto la Fiscalía como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas son “un paquete a discutir” en conjunto.

Esto último generó algunas diferencias con la oposición. En línea con el respaldo manifestado a Ferrero, desde el PN se transmitió que no se negociaría sobre la titularidad de la Fiscalía. Con matices, la posición expresada por el PC fue similar. Viera consideró que es “difícil” que se logre un acuerdo para ese cargo.

La diferencia central

Al margen de la discusión sobre la Fiscalía, Viera dijo que para el PC lo que vuelve más “difícil” la negociación es que desde el FA “no se cumple” con lo que fue “acordado”, al inicio de la actual administración, con relación a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

Según supo la diaria, el PC ya eligió a las personas que serían sus representantes en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, por lo que el partido espera que se reactive el acuerdo y finalmente el Poder Ejecutivo remita los nombres al Parlamento para que se cumpla con la venia correspondiente. En el caso de la Corte Electoral, concretamente, el PC entiende que actualmente no hay una “representación política” acorde al resultado de las últimas elecciones nacionales.

“Si no hay un acuerdo es porque justamente no se quiere cumplir con lo que ya fue acordado, y eso es básico. Para tener una negociación con posibilidades, la confianza es fundamental, y la confianza está basada en el cumplimiento de compromisos”, reflexionó Viera.

Consultado al respecto, Brenta subrayó que el oficialismo ve la negociación como un “paquete” que incluye a la Fiscalía. “Vamos a seguir buscando construir acuerdos, pero no estamos dispuestos a llevar acuerdos en los que haya exclusiones”, afirmó el senador del FA. Y agregó: “La gente quiere que acordemos cosas y no estar en este clima de guerra que parece permanente. Si el Partido Colorado abre una puerta para el diálogo, me parece que gana el Partido Colorado y ganamos todos”.