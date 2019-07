Larrañaga vuelve al ruedo y anuncia que volverá a ser candidato al Senado

A casi dos semanas de las elecciones, luego de quedar posicionado en tercer lugar de la interna nacionalista, el líder de Alianza Nacional y ex precandidato Jorge Larrañaga anunció que está listo para volver al ruedo político. “Ustedes saben que soy un combatiente, un militante permanente por un sueño de país. Vamos a salir con nuestra lista al Senado y trabajaremos intensamente para lograr el triunfo del Partido Nacional (PN) y que Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón sea la fórmula elegida por los uruguayos”, anunció en un video que compartió este viernes en redes sociales.

El ex precandidato hizo un balance de las elecciones internas y reconoció que es “evidente que el resultado no ha sido lo que buscábamos”. Esta fue su tercera derrota electoral consecutiva en los comicios de junio: Lacalle Pou ganó holgadamente con 53% de los votos, el empresario Juan Sartori obtuvo 20% de los votos y Larrañaga quedó en tercer lugar con 17%. “Todos sabemos que ha habido circunstancias dentro del partido, que generaron muchas situaciones y movimientos”, continuó explicando en el video, y añadió que seguirá luchando por las ideas que representan el “sentir” de una parte del país y que no dejará “de representarlos más allá de no ser el primero en la fila. Entiendo a la política como compromiso y responsabilidad, no como la búsqueda de poder y privilegio”. “Me han preguntado cómo seguimos”, dijo, y respondió: “como siempre: para adelante. Seguiremos en la lucha porque somos orgullosamente blancos”.

El diputado de Alianza Nacional Pablo Abdala dijo a la diaria que el anuncio del ex precandidato les generó una “gran satisfacción”. “Lo sabemos un gran luchador y creo que la presencia de Larrañaga es indispensable para que el partido gane las elecciones Para nosotros es simplemente la confirmación de algo que se iba a dar más temprano que tarde. Esto recién empieza, es una especie de segundo tiempo para nosotros”, apuntó.

Durante estas semanas el diputado Jorge Gandini también analizará si encabezará una lista al Senado propia o generará un acuerdo con Alianza Nacional. El viernes 5, el legislador dijo a la diaria que su sector Por la Patria había alcanzado 21.000 votos a nivel nacional y lo valoró como algo “relativamente bueno en este contexto, pero quizás no alcance como para creer que se pueda llegar a un Senado sin acuerdos”. También explicó que todo depende de las conversaciones que mantenga con Larrañaga.