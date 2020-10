María | Es terrible lo que está pasando. Es muy loco, pero muchas veces pensamos que la Humanidad ya superó ciertas cosas, y de repente, paf!! Vuelven a darse, como si la historia fuera circular: yo ansiaba envejecer sin volver a tener noticias de estos cuatro viejos, y acá estamos de nuevo.

Iris | Bien los presidentes. No puede ser tan difícil llegar a la paz. Hay guerra? Empatizar. Hay poco entendimiento? Poner mucho entendimiento. Hay intereses geopolíticos? Brindar amor. Hay desconfianza en la otredad? Tender puentes. Son como animalitos estos muchachos? Puede ser, pero allí donde haya cosas de turcos, hay que poner humanidad.

Ana_Operasolinsky | @Iris, tú sos muy antisemita, ya te llegará una citación.

El_Gauchito_del_Covid | Vi a Ruben Aprahamian / del Mundo de las Manguera’ / que sacando la misma afuera / dijo “esta es para Azerbaiyán” / Se enojó Berch Rupenian / a Naser dio una panadera / En el lío se entrevera / Gustavo Vaneskaian / Y Turquía ya elonga: / delictivo es su raid / y mete el peso de ronga / La convivencia es el quid / pa’ que el fuerte no se imponga / Cree el Gauchito del Covid.

Vladimir | En esa zona había un gran factor unificador, que dio sentido de pertenencia para que la gente no se anduviese quejando. Pero creyeron que podían manejarse solos y ahí tienen los resultados. Peleas entre hermanos, ¿cuándo se vio? Antes teníamos una zona en el norte, un poco fresca en invierno, que servía para limar asperezas. Ahora cualquiera arma berrinches.

SUNDA_mesa_ejecutiva | Los trabajadores de la deconstru exigimos el inmediato cese de las hostilidades y la instauración de una nueva masculinidad para todos los involucrados en el conflicto, ¡ya! Y también para Evo Morales, ya que estamos.

Dr._Oktay | Hola, soy Oktay Shiraliyev, ministro de Salud de Azerbaiyán. La carta me conmovió. Viva el Dr. Vázquez y el Uruguay. Ya se me fue el enojo con que jugara Guevgueozian en la selección de Armenia, que de todos modos no le hacía un gol a nadie. En lo personal fumo, e hice abortar a varias jóvenes amigas, je, pero admiro lo que hizo el Dr. Vázquez en La Española, así que ya mismo se detiene la guerra, təşəkkürlər.

Tania | ¿Dónde está Almagro?, digo yo. No es presidente de la OEA? Bien que para intervenir en Bolivia estaba pronto...

Prof._Carlos_Demás | Yo creo que ahora sí va a parar la guerra. Una cosa es que intermedie la ONU o Putin y otra es que lo hagan estos 4 ilustres ciudadanos uruguayos cuyo peso a nivel internacional es indudable. Así como existió el Pacto del Chinchulín, el inminente acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán se denominará el Pacto de los Viejos Chotos.

Ponerle_pienso | @Prof._Carlos_Demás Totalmente, gente. En el mundo saben que somos un país serio, no somos un país argentino.

Kike | Hace unos días escuché que nombraron a Fabiana Goyeneche en la Intendencia como directora del “Departamento de asuntos de los que no debería ocuparse una Intendencia” y la oficina queda en Artsaj. Puede dar una mano, la tiro. El otro que puede ayudar es el ex rector Markarian. Lo re veo, con esos buzos de Bariloche y hablando de lo significó la madre en su vida. Esas cosas enternecen, crean empatía.