Lauri | Jamás podría estar de acuerdo con alguien que seguramente nunca en su vida escuchó a Peque77.

GranaderoPorSiempre | Quizás el camarada Bertino no se expresó de la manera más diplomática del mundo, pero todo lo que dice es cierto y está bien documentado en numerosas investigaciones periodísticas publicadas en La Mañana y el correo de lectores de Búsqueda.

Jorge_ROU | La Mañana es parte de la misma rosca marxista que domina los medios y TODO el sistema político. Yo les escribí no una, sino tres veces para contarles que en Ámsterdam hay una parrillada donde se juntan los “desaparecidos” uruguayos a comer entraña fina y chupar tannat y NO LO PUBLICARON!!!! Guido Manini Ríos: una gran decepción.

Sonia_ROU | No te confundas @Jorge_ROU, Guido Manini Ríos no tiene nada que ver con lo que publica o no publica La Mañana. El que está ahí es Hugo Manini Ríos, el hermano, que es el cagón de la familia. Pero eso puede pasar en cualquier familia, no somos quienes para juzgarlo.

Estela_ROU | Sonia_ROU, tus palabras me emocionaron profundamente. Tengo un nudo en la garganta. Sos Géminis, verdad?

Pocho | Qué diario de mierda La Mañana, siempre lo fue. Desde que no se publica más El Diario en este país no se puede leer la prensa.

Muerte_a_Soros | ¡¡Basta de andar investigando los perfiles de Facebook de los ciudadanos!!! ¡¡¡¿¿No se dan cuenta de que les estamos entregando nuestra privacidad y nuestra libertad a las grandes corporaciones que encabezan la dictadura de la vigilancia global???!!! Los “progresistas” nos entregan al capital multinacional!!! Inédito!!! Aparte, el tipo tiene razón.

Anarkkkko | Pelotudo, dejá de leer perfiles de conspiranóicos. Acá el verdadero problema es la CORRECCIÓN POLÍTICA!!!!! Ya no se puede disentir.

LÍBER | Duele tanto negacionismo, tanta mentira, tanta insensibilidad. Cabildo Abierto me decepcionó. Mi consejo para los más jóvenes es este: no se dejen encandilar por el discurso artiguista. Por más que parezca que cualquiera que se declare artiguista es buena gente y de izquierda, NO SIEMPRE ES ASÍ!

Camilo_IPA | Llegó la hora de reflexionar seriamente sobre la peligrosa influencia de las redes sociales en el mundo contemporáneo. Los pibes de hoy están todo el día en Facebook o en Instagram. Cuando yo era niño me pasaba todo el día en la calle, de pantalón cortito y tiradores, trepando a los árboles, jugando al balero y al fútbol con una pelota de trapo y cuidándome de que no me agarrara algún vecino para darme chancletazos en el culo por despertarlo de la siesta. Aclaro que esto está tomado del libro “Memorias de mi infancia”, de Julio Toyos, que sale en noviembre por Fin de Siglo, pero me representa totalmente.