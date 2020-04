El MAPI va a tu casa

Con la consigna “El MAPI no cierra”, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (25 de Mayo 279) propone una serie de actividades online para poder acceder al museo desde los hogares. Quienes trabajan en el museo no podían quedarse “de brazos cruzados”, por lo que se pusieron a trabajar y se transformaron en avatares para acompañar a los visitantes a la distancia. De este modo, cada sección queda abierta en actividades que se van actualizando día a día.

Así, en Cuentos que cuentan, comunicadores, escritores, actores, deportistas, etcétera leerán cada día un cuento “desde sus casas”, que será una invitación “a viajar por varias épocas y diversos lugares representativos” de cada lector.

“El MAPI te muestra”, por su parte, pone a disposición de quienes están en su casa algunas de las muestras más emblemáticas del museo, “con nuevos contenidos, reflexiones y aportes de los especialistas”. Desde el 30 de marzo se puede acceder a la exposición Sacbé: el camino blanco, del fotógrafo mexicano Javier Hinojosa. Se trata de fotografías tomadas en una serie de viajes por la ruta maya, que el autor realizó siguiendo “la tradición de los viajeros del siglo XIX que llegaron a México en busca del aventura y misticismo”, se explica en el sitio web del MAPI.

Una propuesta interesante es la de “Tu casa es un museo”, que lleva el museo a los hogares pero desde otra perspectiva: no como espectadores, sino desde la tarea museológica. A partir de la premisa de que todos solemos tener objetos a los que les tenemos un cariño especial o que guardan en sí una significación particular, por razones diversas, se invita a los más chicos a buscar objetos llenos de sentido e historia. “Algunos sentidos se perdieron porque quienes los construyeron ya no están”, explica Mercedes, del MAPI. “Hoy te proponemos ser un investigador del museo”, agrega Luis. Siguiendo las instrucciones que se enumeran en mapi.uy/virtual, se puede participar en esta actividad que puede resultar interesante para las distintas generaciones.

No podían faltar, por supuesto, los talleres, centrados en la temática de la institución, que se han vuelto un clásico del museo y de la actividad que se despliega, por ejemplo, durante las vacaciones escolares. Los sábados se ofrece un taller en vivo en la plataforma Zoom. Son gratuitos pero el cupo es limitado, por lo que conviene anotarse con tiempo (en mapi.uy/virtual). La semana próxima es el turno del taller de arte indígena de los pies negros “Historias pintadas en la piel”. Los blackfoot (pies negros), originarios de América del Norte, recolectaban vegetales y cazaban, especialmente bisontes. La pintura sobre pieles de animales fue, pues, una práctica muy extendida entre los pueblos originarios de esa región: sobre ellas contaban historias; en el MAPI se exhibe una de las pocas pieles de este tipo que se conservan, que pertenece a la colección Augusto Torres-Elsa Andrada. En este taller se propone a los participantes pintar sus propias historias. La cita es hoy y el sábado que viene a las 11.30, y el lunes, el miércoles y el viernes a las 16.00.