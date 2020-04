Coco | No sé cómo hicimos para ganarles a estos locos en el Mundial de Sudáfrica. No me jodan, ahí metió mano Figueredo, si no, no se explica. Y pensar que lo mandamos en cana. Te pido perdón en nombre de mis compatriotas, Eugenio.

Mauro | Por cosas como esta, en un par de décadas Corea del Sur va a ser una potencia futbolística y Alemania la cenicienta de la Uefa, háganme caso. Uruguay tendría que definir de qué lado del Bósforo quiere estar.

Epidemiólogo_Goes | Yo lo veo bien, me parece que un jugador que pasa por el servicio militar va a tener mucha más disciplina táctica. Me gustaría que Cabildo Abierto lo planteara. Por otro lado, puede disminuir un poco la épica de los combates bélicos si todo es “sí, la verdad que sí, yo siempre digo de que todas las batallas son distintas...”. Una de cal y otra de arena.

Nicanor | Hay que tener cuidado con eso de meter el servicio militar para los jugadores de acá, porque si a Fabián O’Neill lo hubieran obligado a hacerlo, lo mismo podría haber dejado de chupar y ser el mejor del mundo, como haber agarrado un rifle y matado a cien personas.

José Iván | ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando las provocaciones del imperialismo surcoreano contra los compañeros de Corea del Norte? Quieren aprovechar la pandemia para invadirlos y Almagro no hace nada!!!!

Epidemiólogo_Malvín | Siempre respeté y valoré a todas las culturas lejanas, exóticas y de gente con cara graciosa, pero qué chinos de mierda, perdón la expresión. Primero se morfan un murciélago al spiedo y me hacen encerrarme con mi mujer un mes, y después agarran a un jugador de fútbol y le inculcan ideas militares, como para que no haga una gambeta nunca más en la vida. Qué quieren, matarnos a todos y destruir lo que más nos gusta?? No fue suficiente con las porquerías de plástico que venden y se rompen todas?

Epidemiólogo_Ciudad_Vieja | A mí dame jugadores diferentes, vivos, pillos, como el Pandemia González, denominado El Virósico del Gol, que hizo goles en todos lados del mundo. Te colapsaba las defensas, sinceramente. Tenía una jugada que arrancaba para un lado, y después te achataba la curva y te la mandaba guardar.

Camilo_IPA | Son culturas que hay que respetar, aunque en este caso lo militar elimina las diferencias, aunque está bueno que lo alejen de la machiruleada del fútbol, aunque en realidad estoy asumiendo su identidad de género sin consultar, aunque podría haber otra forma de ser militar, aunque está bueno también dejar que opinen los que saben, aunque NO VAN A CALLAR NUESTRAS VOCES.