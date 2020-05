Coco | No entiendo por qué abren justo las rurales, que son las menos afectadas por la pérdida de clases. Porque en las escuelas urbanas si los niños no aprenden a sumar y restar, después no pueden aprender a multiplicar y dividir. Pero ¿qué pasa si un alumno de una escuela rural no aprende a plantar zanahorias o a castrar toros? ¿Después no puede aprender a hacer un alambrado? Es ridículo.

Niño_cero_falta | Como ex Niño Cero Falta me siento llamado a opinar en este tema. ¿Hasta cuándo van a seguir mandando niños a las escuelas rurales? Yo no iría, no tanto por temor al virus sino porque entendí que a veces hay que faltar. Siendo Niño Cero Falta tuve mi fama, y de adolescente la aproveché teniendo relaciones sexuales que no hubiera tenido desde el anonimato, como en su momento le habrá pasado a Alejandro Lembo. No reniego de eso. Pero la presión es mucha, y hoy por hoy soy el Macaulay Culkin de Lavalleja.

Covid_Bryant | Es muy claro que quienes se oponen a que se sigan abriendo escuelas están operando contra el gobierno. Cuántas precauciones más hay que tomar? A ustedes les parece que el coronavirus puede llegar hasta el medio rural? Cómo haría? No seas malo. El día que haya un virus que se propague a través de las scooters te la llevo. En el grupo de Epidemiología Crítica NO CREEMOS EN EL COVID RURAL.

N_Bonaparte | @Covid_Bryant Mejor que no vayan los niños a la escuela. Tenemos que #quedarnosencasa #untiempito #más. Es todo un cuento eso de que el confinamiento afecta la salud mental. Yo estoy encerrado hace 41 días y me siento espectacular. ESPECTACULAR ME SIENTO. MUY MUY MUY MUY BIEN. DE DIEZ. DE FIESTA. Qué bien estooooooooooooooooy jajajaj ustedes cómo andan, gente? Vo, posta, yo bien de bien, sinceramente, aparte estoy aprendiendo latín y me estoy conociendo a mí mismo.

Julito | Hola, soy del grupo de ciencias de la escuela 1 de Tala y queremos recordar que este año tenemos que ir a defender el primer puesto logrado el año pasado en la Universidad de Nueva Jersey cuando presentamos Robot OPE-1, que extrae el olor a podrido de los chiqueros. Abran la escuela porque no vamos a llegar a tiempo a crear el ascensor de estancia AE-1.

Gerardo_Liberal | Ayer nos olvidamos de ponerlo en el comunicado. Las maestras cuya escuela esté al norte del río Negro deben mandar a Alberto Sonsol cuáles temas van a enseñar el día siguiente. Las del sur se lo mandan a Leo Sarro. Es por un tema de calidad y eso.