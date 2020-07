Presi_Goldman_Digital | Es lamentable que tenga que comentar estas cosas por acá, pero como ex presidenciable debo aclarar lo que pasó con el dinero del Partido Digital. Tenía que hacer el giro por e-BROU pero no sé, no me entra la contraseña. La puse mil veces, después me bloqueó y me pone algo como “error_rtb”, puede ser??? Será que desde el teléfono es una contraseña distinta que en la compu??? Alguien hizo transferencias últimamente??? Ayudaaaa gente

Raul_Partido_Digital | @Presi_Goldman_Digital No sé, Daniel, es difícil, yo nunca pude, siempre termino yendo al Banco República de la Plaza de los Bomberos jajajjaa. Probaste entrando desde un cyber? A mi novia le funcionó así, o al menos eso decía ella, capaz que era para irse un par de horas de casa. Igual devolvé la plata, por favor, que tenemos que pagarle al muchacho que hizo el sitio web del partido.

Mariana_Partido_Digital | @Presi_Goldman_Digital Ahora que decís, yo tampoco pude nunca, me pide lo de la llave digital, que francamente no sé qué es ni cómo puede existir una cosa así! Obvio que todo esto es para engañarnos con la inclusión financiera y quedarse con la plata de los uruguayos, esa era mi posición dentro del Partido. Igual, si alguien quiere probar por mí, es usuario “marianita” y contraseña “floricienta_del_CAP_1992”. Gracias

Jhonny_Partido_Digital | ¿Alguien sabe cómo armar una sesión de Zoom para discutir esto entre todos? Justo en un momento de virtualidad, en que hay condiciones objetivas (como decía Mad Marx) para que nuestro partido crezca y tome el poder, estamos dando una imagen lamentable. Como les mando el link? Acá hay números de teléfonos de Japón y Alemania, no entiendo nada. Pará... ¿Zoom se paga? ¿Te consume datos? ¿Hay Zoom tarjetero?

CyberSelva_Andreoli | Hola, no puedo creer que un partido tan moderno carezca de una conducción firme. Con Esteban podemos dar una mano porque tenemos experiencia y sobre todo tiempo libre. Nos fuimos del acuerdo con Amado y Mieres porque no nos gustaba ser cabeza de ratón, acá vendríamos a sumar.

webPRODesign | Manga de chantas, aver cuando me pagan la web que les hize porque yo sí fui a estudiar 8 meses a la ORT. No como ustedes. Uno se formó y eso se tiene que pagar porque es conosimiento aplicado. Además, se me cayó el laburo del Plan Ibirapitá y ahora me quedé solo con el Taller de Candombe que doy en Afrotanga.

Mariana_Partido_Digital | Soy Mariana de nuevo. Che, ¿por qué no nos sumamos a la propuesta de Villar, que hizo un cowork político? Yo al principio no lo comenté acá porque creí que era un Comité de base con nombre raro, pero no, es algo más parecido a lo nuestro. La tiro...