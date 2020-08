Salmón | Déjame recomendar el cloro sin fundamentos... qué temazo.

Liberal | Pensar que yo hasta ahora tenía a Calamaro como un tipo con cierto talento para las melodías pero fisurado por la droga, que tiraba cada vez más estupideces y estaba por superar a Maradona en ese terreno. Pero ahora me doy cuenta de que es un verdadero librepensador. Es que hasta los liberales del pensamiento caemos en el prejuicio a veces. ¡Hay que estar atentos!

Oriental | Es PATÉTICO!!!!!!! El uruguayo siempre está mirando a ver qué dicen los argentinos en lugar de hacerle caso a los nuestros. Tanta alcahuetería me da ASCOOOOO!!!! Yo vengo diciendo que hay que tomar dióxido de cloro desde diciembre y en las redes se cagan de la risa de mí. Pero claro, ahora viene este FANTASMA y seguro que empiezan a dar dióxido de cloro en las escuelas. Lo que me da más rabia es que lo mismo va a pasar con el tributo a Leonard Cohen que grabé en mayo.

Marcelo_StandUP | Saben cómo le dicen a Calamaro? Menstruación de odontóloga. Saben por qué? Con un pequeño pago al Zoom de MarceStandUp lo pueden averiguar!!! Vamo arriba gente, a bancar la cultura nacional y no a estos mercenarios argentinos que vienen a llevarse lo que es nuestro.

Anita_Cósmica | Gente, CUIDADO CON EL DIÓXIDO DE CLORO!!!!!! Lo hacen con una sustancia que se extrae de las mamas de las comadrejas cuando están amamantando. Si no quieren ser CÓMPLICES DE ASESINATO DE BEBÉS COMADREJAS, no lo comprennn!!!

Mirtha | Hija de puta, te preocupan las vidas de las comadrejas pero no las de los seres humanos que matan, antes que los médicos aborteros asesinos!!!!! Ojalá les venga un buen cáncer a vos y a toda tu familia.

Anita_Cósmica | Hija de puta vos, asesina de comadrejas!!!! Ojalá se te derrita el hígado por tomar esa porquería fabricada gracias a la explotación de mamás comadrejas!!!!!

Ve_de_vendetta | Gente, despierten, el Dióxido de Cloro no se usa en Uruguay porque a Tabaré Vázquez no le conviene. ¿O no saben que es el anticancerígeno más eficaz que existe hasta ahora? El Dióxido de Cloro es la principal amenaza contra la mafia farmacéutica de la marihuana medicinal. Es cierto que Tabaré Vázquez estaba contra la marihuana, pero lo que pasa es que la realidad a veces es más compleja de lo que parece. Lo que importa es despertar.

Líber | Calamaro es peor que cualquiera de esos músicos yanquis que vienen a imperializar nuestra música, porque él te canta en español entonces te hace creer que está del lado de los pueblos latinoamericanos, pero en realidad su música es tan neocolonizadora como la de los Backstreet Boys o Deep Purple. De la música que se escucha fuera de M24, lo único rescatable, y hasta por ahí nomás, es Bad Bunny.