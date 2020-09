El Ministerio de Defensa envió a la Justicia actas y antecedentes de Tribunales de Honor que estaban pendientes desde la transición de gobierno, informó radio Universal.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo que no no sabe si fueron remitidas o no, pero como tiene información que puede ser de utilidad, las mandaron al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Se trata de un informe de Jurídica de la Armada Nacional y otro de Jurídica del Ministerio de Defensa. “En el expediente no consta que estas actuaciones hayan sido remitidos a la Justicia”, afirmó García, este sábado en rueda de prensa.

Según lo que dijo el ministro se trata de información sobre vínculos con Argentina y personas desaparecidas en dictadura en Uruguay. “No sé si hay novedad porque no conozco lo que tenía la Justicia”, dijo García.