Pelusaverismo | Esto de la coalición de gobierno tiene mucha prensa. No quiero ser paranoiquera, como me dicen mis nietas, pero me parece que quieren tapar el conflicto en Decalegrón. No vieron que ya no se habla más de eso??? A quién le conviene que Julio Frade quede impune?? Lo están protegiendo porque es un gran intelectual?? Los de abajo estaremos siempre junto a Pelusa Vera, el Partido Nacional, Joe Biden y el de Polémica en el Bar que hace chistes pero es serio.

Toti | En la era de la inteligencia artificial y el deep-learning, con grandes posibilidades de gestión de la información, que haya corrupción es un resabio inadmisible. Si me apuran, tampoco es del todo razonable que exista algo llamado “Partido Nacional”. Y eso de “diputado salteño Omar Estévez” tampoco es que exuda futuro. Que manejen todo los robots de COFE ya! Lo voy a plantear en el presupuesto participativo.

Pocho | no entiendo nada. qué canastas les dan, tipo las de navidad? si es así me parece horrible porque siempre llevan botellas de alcohol.

Licenciado | Como institucionalista, antes de opinar quisiera ver la resolución que indica que comenzó el periodo de “Partido Nacional libre de corrupción”, porque no la conozco. Supongo que algo tan serio como el Partido Colorado de Salto debe haber tenido acceso al texto como para armar la coalición con un PN limpio de toda sospecha. Me gustaría ir a “La letra es chica” para dar mi punto de vista sobre este tema

Dolorida | Confié en el Partido Nacional porque estaba harta de la corrupción en el MIDES y en la AUF. Ahora, según lo que leo, hay corrupción también ahí. #dueleelPartidoNacional #dueleUruguay #cómomedueleelovido #cómodueleelcorazón #cómomedueleestarvivo #sintenertealladoREPUBLICA

Liberal | No me parece mal que se repartan canastas a cambio de votos. Dar bienes a cambio de nada es una estrategia clásica de los regímenes populistas. Por el contrario, darlos a cambio de algo fomenta el esfuerzo individual, el emprendedurismo y otros valores que no son tan importantes para el republicanismo pero algo aportan.

lucho | jajajajaja... les dan canastas y depues les piden que los voten. y como hacen para comprobar? yo agarraria diez canastas y despues votaria lo que se me cante. votaría a los blancos pero porque soy blanco, no porque me hayan dado la canasta sentiende?

YoSiLosVote | El Frente Amplio se pasó quince años dando PLATA a cambio de votos a través del Mides. PLATAAAA!!!! ¿Y ahora se quejan? Al menos los productos de la canasta salen por canje y no abultan el déficit fiscal. Eso se llama GOBERNAR CON RESPONSABILIDAD.