Se abrió la agenda para que los primeros habilitados puedan anotarse para recibir la vacuna contra el coronavirus

La pandemia de covid-19 acaparó los titulares de salud durante todo 2021, tal como había sucedido en 2020. La primera apertura de la agenda para la vacunación, la insistencia del ahora disuelto Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para que el gobierno adoptara medidas en el primer trimestre del año, las críticas a la estrategia de “blindar abril” y el aumento de las muertes de personas por covid-19 (en particular de mujeres embarazadas) estuvieron entre los artículos más leídos del emergente este año.

Médicos apuntan al presidente de Casa de Galicia: deudas, persecución sindical e información “incompleta” sobre inversiones

Casa de Galicia. Foto: Ernesto Ryan

El 23 de diciembre una decisión judicial ordenó el cierre de Casa de Galicia, pero la situación de la mutualista generó varias noticias durante el año. Entre ellas estuvola intervención anunciada por el Poder Ejecutivo, en octubre, y una carta difundida por el Gremio Médico de Casa de Galicia, que relató diversos hechos ocurridos en los últimos años y apuntó contra la directiva, encabezada en ese entonces por Alberto Iglesias.

La Lista 7, liderada por la oncóloga Lucía Delgado, fue la más votada en las elecciones del Colegio Médico, según los resultados primarios

Elecciones en el Colegio Médico. Foto: Federico Gutiérrez

En agosto se desarrollaron las elecciones de las nuevas autoridades del Colegio Médico del Uruguay, que asumieron en setiembre y se mantendrán en los cargos hasta octubre de 2024. De acuerdo al escrutinio primario, votaron 10.694 de los 14.035 profesionales habilitados; la proporción es un tanto inferior a las elecciones anteriores, las de 2018, cuando habían votado 10.288 médicos sobre un total de 12.239 habilitados.

La lista que obtuvo más votos fue la 7, liderada por la oncóloga Lucía Delgado, que, de acuerdo al escrutinio primario, obtuvo 3.056 votos al Consejo Nacional -máximo órgano de conducción del Colegio-. En segundo lugar, con 1.851 votos, se ubicó la Lista 4, oficialista, liderada por el médico Fernando Repetto, subgerente del Banco de Seguros del Estado, que integra también el actual presidente del colegio, Blauco Rodríguez. En tercer lugar en la votación para el Consejo Nacional quedó la Lista 3, liderada por Óscar Cluzet, con 1.706 votos. La cuarta lista, la 1, encabezada por Daniel San Vicente, obtuvo 237 votos.

Elecciones del Sindicato Médico: la agrupación de izquierda Fosalba triunfó y Zaida Arteta es la nueva presidenta

Zaida Arteta y Gustavo Grecco, reciben votantes, este jueves, en la entrada del SMU. Foto: Federico Gutiérrez

Las elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) consagraron ganadora a la agrupación de izquierda Fosalba y a Zaida Arteta como nueva presidenta. La repartición de cargos en el Comité Ejecutivo del SMU, compuesto por diez integrantes médicos y tres estudiantes, quedó de esta manera: cinco lugares para Fosalba, cuatro para la alianza Juntos y uno para Gremialismo Auténtico –en el orden médico–; dos cargos para la corriente de izquierda Asociación de Estudiantes de Medicina –alineada a Fosalba– y uno para Independientes por el cambio.

Así es que la alianza de agrupaciones de izquierda tiene mayoría en el Comité Ejecutivo, en una elección en la que creció la cantidad de votantes.

Leé el artículo completo: Elecciones del Sindicato Médico: la agrupación de izquierda Fosalba triunfó y Zaida Arteta es la nueva presidenta

El MSP removió a Raquel Rosa de la División Epidemiología

José Luis Satdjian, Daniel Salinas, Miguel Asqueta y Raquel Rosa, durante un desayuno de trabajo, en el Ministerio de Salud Pública (archivo, marzo de 2020).

En abril, fue removida de la dirección de la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), la médica especialista en epidemiología, en salud pública y en parasitología y micología médica Raquel Rosa. En marzo de 2020 Rosa y otros ocho técnicos de Epidemiología habían puesto su cargo a disposición, por entender que las autoridades del MSP no estaban escuchando sus recomendaciones técnicas para enfrentar la epidemia por covid-19.

Leé el artículo completo: El MSP removió a Raquel Rosa de la División Epidemiología

La Facultad de Medicina será excluida de la cogestión del programa UDA, de formación de recursos humanos en ASSE

Facultad de Medicina, en Montevideo (archivo, mayo de 2011). Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Las Unidades Docentes Asistenciales son parte de un programa de formación de recursos humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República para cubrir tareas asistenciales en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Surgieron en 2008 y, hasta ahora, han sido gestionadas de manera conjunta por la Facultad de Medicina y ASSE. Sin embargo, los senadores oficialistas de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda votaron un artículo sustitutivo que modificaría su funcionamiento.

Leé el artículo completo: La Facultad de Medicina será excluida de la cogestión del programa UDA, de formación de recursos humanos en ASSE

Una tarde en el CTI azul de Casmu para pacientes con covid-19

Foto: Alessandro Maradei

La Emergencia del sanatorio Casmu está ubicada en la esquina de las calles Asilo y Agustín Abreu. El movimiento es agitado en casi toda la cuadra, lo que se puede esperar de un centro de salud en contexto de pandemia –más aún en la situación actual–: hay ambulancias emergencias móviles en la puerta, prontas para salir, y personal de salud de aquí para allá. Dos enfermeros se mueven rápido y van pidiendo permiso para trasladar a una mujer con covid-19 en una camilla que lleva cubierta transparente para evitar la aerosolización de partículas del virus.

Leé el artículo completo: Una tarde en el CTI azul de Casmu para pacientes con covid-19

BPS pretende limitar a un año algunos tratamientos que financia, como los fonoaudiológicos, y que sólo sean presenciales

Silvia Palermo y Dima Rodríguez. Foto: Federico Gutiérrez

“Lo que ocurre es que, por ejemplo, el tratamiento de foniatría, me lo han explicado los especialistas, tiene sentido darlo durante cierto tiempo y luego, si no hay progreso, se puede extender, pero si luego de un año no se han logrado avances, no es lógico seguir insistiendo con ese abordaje terapéutico”, afirmó el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, en una entrevista en Primera mañana, de El Espectador, en setiembre. Odizzio justificaba así algunos de los cambios que pretende hacer el BPS en la asignación de las ayudas extraordinarias.

Leé el artículo completo: BPS pretende limitar a un año algunos tratamientos que financia, como los fonoaudiológicos, y que sólo sean presenciales

El rastreo de una variante de coronavirus registrada en Uruguay que no logró ganarle a la P1

Adriana Delfraro Foto: Alessandro Maradei

Un grupo de 27 investigadores de las secciones Virología y Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) y del área de Virología del Departamento de Laboratorios de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública (MSP) secuenció el genoma de las muestras de un brote de SARS-CoV-2 que se produjo en un centro de salud de Montevideo entre setiembre y noviembre de 2020. Un año después, en noviembre de 2021, el equipo publicó un artículo sobre la investigación en la revista Memorias, del Instituto Oswaldo Cruz de Brasil.

El trabajo es producto de una alianza interinstitucional entre el laboratorio del MSP, que es el centro de referencia de influenza y otros virus respiratorios, y la Facultad de Ciencias de la Udelar, que tiene una plataforma de secuenciación genómica y el equipamiento necesario para hacer ese análisis; además, contó con el financiamiento de la Fundación Manuel Pérez, de la Facultad de Medicina de la Udelar.

Leé el artículo completo: El rastreo de una variante de coronavirus registrada en Uruguay que no logró ganarle a la P1

Investigadores estudiaron rasgos de personalidad y vivencias de participantes que utilizan ayahuasca con fines terapéuticos

Ilustración: Ramiro Alonso

El Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicodélicos, conformado por investigadores de la Universidad de la República (Udelar) y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), concluyó una investigación sobre la ayahuasca en Uruguay en la que trabajaron durante 2019 y 2020. Los datos de este estudio financiado por la Junta Nacional de Drogas incluyeron una etapa observacional realizada en un centro de Montevideo que mezcla curanderismo vegetalista con enfoques de psicoterapia y utiliza este brebaje con propiedades psicodélicas para el tratamiento de trastornos por el consumo de sustancias.

Justamente, lo que diferencia a las sustancias psicodélicas de otros fármacos es que estas “permiten inducir y transitar estados de percepción alterada, pensamientos y emociones que no pueden ser experimentadas, a no ser en sueños o durante tiempos de exaltación religiosa”, según los investigadores estadounidenses Louis S Goodman y Alfred Gilman.