Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, el sábado 20 de diciembre.

Hasta hace unos días había optimismo sobre la inminencia del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, según lo manifestado por distintas autoridades, pero finalmente se impuso la posición de los países que se oponen a una mayor integración económica entre ambos bloques.

El Parlamento europeo llegó a validar las salvaguardas para proteger a los agricultores de la UE, aunque se podía percibir cierta disconformidad de los productores de Francia.

Finalmente, fue Italia el país que frenó la concreción del acuerdo, y el jueves se anunció que, en lugar de ocurrir este fin de semana, quedaría para el año que viene.

El clima en Foz de Iguazú, donde fue la Cumbre del Mercosur, no fue el esperado por muchos gobernantes de la región y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, habló de “desilusión”.

En este escenario, cabe mirar al acuerdo con la Unión Europea en el contexto de la política exterior uruguaya.

