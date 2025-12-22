Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Finalizó la cumbre de presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, sin la tan esperada firma del acuerdo con la Unión Europea, que solicitó más tiempo, sobre todo para implementar medidas adicionales para la protección de su producción agrícola. El presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció, por una carta que recibió de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, que el acuerdo se firmaría en enero, pero advirtió que “sin la voluntad política y el coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se prolonga desde hace 26 años”. Por su parte, en diálogo con la diaria, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, expresó la desilusión del gobierno por el pedido europeo, y dijo que no tienen “en consideración ninguna fecha”, porque habían tomado el 20 de diciembre como la finalización de un proceso que, “lamentablemente, no se concretó”.

Otro punto importante de la cumbre fue el abordaje de las agresiones de Estados Unidos a Venezuela. Lula señaló que cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, “el continente sudamericano vuelve a verse amenazado por la presencia militar de una potencia extrarregional” y se ofreció a mediar entre los dos países para evitar un conflicto armado en la región. Por su parte, el presidente Yamandú Orsi aseguró que Uruguay tiene una “voluntad inquebrantable” de colaborar “en la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela”.

En el marco de la discusión de la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que en el “debate tributario” es el Poder Ejecutivo “el único que tiene iniciativa”. Sin embargo, con base en los artículos 86 y 133 de la Constitución, los abogados Ruben Correa Freitas, Jaime Sapolinski y Martín Risso fueron consultados por la diaria y coincidieron en que la creación de nuevos impuestos no es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y que los legisladores pueden hacer propuestas de este tipo.

Para seguir entre parlamentarios, la Comisión Especial para la designación del comisionado parlamentario penitenciario no llegó a un acuerdo sobre el sucesor de Juan Miguel Petit y la cuestión deberá definirse en la Asamblea General. En este marco, el senador colorado Andrés Ojeda propuso que la función del comisionado pase a estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero la idea no es bien vista por el Frente Amplio (FA) ni por el Partido Nacional.

Y hablando de legisladores, como resultado del proceso de discusión y elecciones realizado en el XXXIII Congreso, el senador del FA Óscar Andrade fue designado como secretario general del Partido Comunista.

