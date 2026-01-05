Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Esta edición está especialmente enfocada en informar sobre el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, lo que ocurrió en la madrugada del sábado.

Ya ayer y con Maduro detenido en una cárcel de Nueva York para presentarse hoy ante un juzgado donde enfrenta cargos por “narcoterrorismo”, entre otros, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fue designada por la Justicia como presidenta encargada. El mandatario estadounidense, Donald Trump, le advirtió que “si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”. Trump también le bajó el pulgar a la líder opositora María Corina Machado al decir que no cuenta con “apoyo ni respeto” en Venezuela.

La Operación Resolución Absoluta, calificada por Trump como “uno de los ataques más precisos” de la historia militar de su país, dejó alrededor de 40 muertos y 90 heridos entre militares y civiles. Entre los caídos figura todo el equipo de seguridad de Maduro; según el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, fueron asesinados “a sangre fría” por las tropas de élite estadounidenses.

Varios países de la región, entre ellos Uruguay, emitieron una declaración conjunta en rechazo al ataque de Estados Unidos; Brasil ya reconoció a Rodríguez como presidenta de Venezuela, Colombia desplegó 30.000 soldados en la frontera con ese país para garantizar la seguridad. Hoy se reunirá el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Por su parte, el gobierno uruguayo emitió el sábado una declaración, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ayer, en una acción bastante inusual, que dejó de manifiesto la magnitud del asunto, el presidente Yamandú Orsi reunió de urgencia al Consejo de Ministros. Al término del encuentro, el mandatario dijo que Uruguay está “manteniendo una posición histórica del país” y destacó tres principios: la “no intervención de ningún país en los asuntos de otro y, por supuesto, menos aún la intervención por la fuerza”; la promoción de la “solución pacífica de las controversias como principio fundamental”; y “la igualdad soberana entre los países”.

El mismo sábado se congregó una multitud en Montevideo para rechazar el ataque militar de Estados Unidos y se pronunciaron respecto de lo ocurrido el PIT-CNT, la Intersocial, el Frente Amplio, en particular varios de sus sectores. También lo hizo la oposición, cuyos referentes celebraron la caída de Maduro, pero rechazaron la intervención estadounidense y el uso de la fuerza (ver desde esta página hasta la 11).

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Todas las altas del mercado de pases del fútbol de primera división. 2

El miércoles vuelve la actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol con muchos cambios de extranjeros y dos equipos con entrenador nuevo. 3

A los 45 años del Mundialito, Sebastián Chittadini nos pinta aquella “postal humana, cultural y sonora de un tiempo que estaba por cambiar”. 4-5

Rómulo Martínez Chenlo nos adelanta los detalles de la 73ª edición de la Copa Nacional de Selecciones, que comienza este mes con 35 participantes. 6-7

Literarias: Un brindis del Gordo en el Bar de los Sábados, por Ariel Scher. 8

Hasta mañana.