En familia y sin hambre

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El grupo interinstitucional convocado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) a principios de año para analizar la situación del sistema de adopciones de Uruguay presentó este martes un informe con conclusiones y recomendaciones. Entre las sugerencias planteadas, se incluye evaluar los cambios que introdujo la ley de urgente consideración en cuanto a la valoración que se hace sobre la “idoneidad” de las familias adoptivas, modificar el sistema de licencias de maternidad y paternidad, y reformular el Código de la Niñez y la Adolescencia para dejar de lado la “mirada biologicista” sobre los vínculos.

Por otra parte, en estas horas se dieron a conocer datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, que muestran un descenso interanual del 13,2% al 12,4% de la inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares, mientras que la grave bajó del 1,9% al 1,5%. En los hogares con niñas y niños menores de 6 años, en particular, la inseguridad alimentaria se redujo del 18,9% al 14,8%, lo que constituye “la baja interanual más pronunciada” para este grupo desde que, en 2022, comenzó a aplicarse un nuevo módulo en esta encuesta.

“Una mejora en la alimentación de los gurises es una de las noticias que más nos alegra comunicar”, dijo el presidente Yamandú Orsi en X, en donde también afirmó que, más allá de los números, el gobierno no va a “conformarse” mientras “haya un niño que pase hambre”. En la misma red social, y en un sentido parecido, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, expresó: “Seguimos dando pasos hacia las metas sociales que nos planteamos. Ni la desigualdad, ni la pobreza ni el hambre son un destino o un desastre natural. Encabezados por Yamandú Orsi, nos hemos propuesto avanzar en justicia social, con prioridades claras y políticas planificadas. Falta, pero los avances muestran que vamos por el camino correcto”.

En esta edición también les traemos detalles de dos actividades de este martes que estuvieron atravesadas en sentidos opuestos por la extrema derecha. Por un lado, el foro denominado “La expansión de la extrema derecha”, donde, desde una mirada crítica, académicos e investigadores disertaron sobre la posibilidad de que Uruguay pueda quedar al margen de este “giro hacia la extrema derecha” que experimentan en los últimos años “numerosos países de América Latina”. Por el otro, el conversatorio “La dignidad humana sobre las ideologías”, organizado por el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, que contó con la participación internacional de Markus Buchheit, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania y uno de los eurodiputados que le reclamaron a Orsi la liberación de militares presos por crímenes de la dictadura.

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