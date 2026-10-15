La inversión “más grande de la historia reciente”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles, en una inesperada conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi, rodeado de ministros, anunció un acuerdo con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente para instalar un “parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios”, con una inversión total de 5.700 millones de dólares, la “más grande de la historia reciente”, superando la realizada para la planta de UPM 2. El proyecto tendrá una etapa de construcción hacia 2029, en la que se crearán 3.100 puestos de trabajo y luego, otra de completo funcionamiento, en la que se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes. Orsi destacó que también se generarán puestos de trabajo indirectos con proveedores, servicios, transporte, construcción “y otras tantas actividades que se mueven alrededor de una obra de esa magnitud”, y subrayó que “como creemos en la descentralización, y como creemos que el desarrollo es en todo el territorio o no es, esta inversión estará situada en tres departamentos de nuestro país: Florida, San José y Canelones”.

Por su parte, este miércoles sesionó la Asamblea General para tratar los informes que resultaron de la comisión especial bicameral para investigar el proceso de compra de las patrullas oceánicas para la Armada Nacional al astillero español Cardama, decisión tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Tras el debate, y en ausencia de los dos diputados de Cabildo Abierto al momento de la votación, el oficialismo obtuvo la mayoría para aprobar una moción que estableció dar respuesta al oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, que se entregue toda la información “recibida, recabada y producida” por la comisión y remitir a la Fiscalía el informe en mayoría para “poner en su conocimiento los hechos y actos con apariencia delictiva” contenidos en el documento, “solicitando que se disponga su investigación” y “se determinen las eventuales responsabilidades penales que pudieren corresponder a los partícipes involucrados, funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros”.

A nivel internacional, pero cerquita, la Cámara de Senadores de Brasil aprobó en la noche de este miércoles la reforma laboral impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que pone fin a la semana laboral de seis días de trabajo por uno de descanso y establece una reducción progresiva de 44 horas semanales a 40 sin pérdida de salario.

En otro orden, a partir de casos en Argentina que revelaron el uso de la inteligencia artificial para ejercer violencia sexual digital, se hace necesario actualizar los marcos normativos, prevenir y educar.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Lucía Barrios recoge la opinión de los economistas Matías Brum y Diego Aboal sobre la caída de la pobreza y la indigencia, en la que tuvo que ver la mejora del empleo y del salario real.

Felipe Palermo y Federico Riella, del Equipo de Análisis Macroeconómico del Centro de Investigaciones Económicas, analizan las causas de la caída del dólar en Uruguay y en la región.

En el Gráfico de la semana, Nazareno Sánchez escribe sobre el aumento de la inflación en setiembre que llevó a los analistas a corregir al alza las expectativas y al Banco Central del Uruguay a aumentar la tasa de interés.

Hasta mañana.