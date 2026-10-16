No un monocultivo

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El jueves se siguieron conociendo detalles del acuerdo firmado por el presidente Yamandú Orsi con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente para la implementación de un parque tecnológico de centros de datos, bajo régimen de zona franca, en lo que será la mayor inversión de la historia reciente en el país. Por ejemplo, se supo que la generación solar se instalará en Florida y los centros de datos, en una primera fase de 200 megavatios, en Canelones, y en una segunda fase de 300 megavatios, prevista para 2032, en San José. Solaria está presente en Uruguay desde hace casi diez años con sus filiales Yarnel SA y Natelu SA, que tienen dos plantas fotovoltaicas en el litoral del país.

En declaraciones a la diaria Radio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que tuvo un rol protagónico en las negociaciones con la empresa para concretar el acuerdo de preinversión, sostuvo que habrá “una primera fase en este quinquenio y una segunda fase que estará a cargo de la siguiente administración, independientemente de quién sea”. El jerarca del Poder Ejecutivo sostuvo que “es importante recordar la escala” y que “no seremos un monocultivo de data centers”. En materia ambiental, informó que “Solaria tiene dos alternativas para enfriar sus sistemas y que está definido que hará uso de un circuito cerrado de stock de agua”, para lo cual “deberá presentar todo lo que sea pertinente para su aprobación ambiental”.

En el ámbito político-partidario, la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional (PN) Valeria Ripoll presentó Somos Nuevas Ideas, una nueva agrupación en Montevideo dentro del sector D Centro, que según ella “va a generar nuevos dirigentes, va a sumar gente al PN” y “va a ensanchar la base partidaria”.

Este jueves se dio a conocer una nueva encuesta de Datafolha, realizada a pedido del diario Folha de São Paulo, de cara al balotaje del 25 de octubre en Brasil. El sondeo le dio al ultraderechista del Partido Liberal Flávio Bolsonaro el 51% de los votos válidos, mientras que al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, le dio 49%, pero como el margen de error del estudio es de dos puntos porcentuales, la situación es considerada un empate técnico. La encuesta anterior de la misma encuestadora, dada a conocer la semana pasada, dio a Bolsonaro 52%, frente a 48% de Lula.

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Hasta el lunes.