Poco margen en la recta final

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La cuenta regresiva de cara al balotaje que se celebrará el próximo domingo en Brasil empezó entre las repercusiones que dejó el debate que tuvieron los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro el domingo, y con dos nuevas encuestas de intención de voto que volvieron a mostrar un escenario de extrema paridad. Uno de los sondeos publicados ayer es el de la consultora Nexus, realizado a pedido del banco BTG, que ubica a Bolsonaro con el 46,5% de la intención de voto, frente al 45,9% de Lula. La diferencia, de apenas 0,6%, es inferior al margen de error del estudio, que es de dos puntos.

La otra encuesta, de la empresa AtlasIntel, presenta al candidato del Partido Liberal con el 51,1% de los votos válidos (excluyendo los votos en blanco, nulos e indecisos) y al líder del Partido de los Trabajadores con 48,9%. En la primera encuesta que publicó AtlasIntel tras la primera vuelta, el 9 de octubre, Bolsonaro contaba con el 52,8% de los votos válidos, frente al 47,2% de Lula, por lo que, en diez días, la diferencia se redujo de 5,6 a 2,2 puntos porcentuales.

En Uruguay, el comienzo de la semana llegó con algunas novedades. Por un lado, hay opiniones encontradas en la oposición sobre el proyecto que el gobierno envió la semana pasada al Parlamento para establecer que, mediante una interpretación de los artículos 73 a 75 de la Constitución de la República, los ciudadanos legales sean reconocidos como nacionales uruguayos. A su vez, la Junta Departamental de Durazno votará la creación de una comisión investigadora sobre la contratación de la fundación liberal Free.

En el plano de la seguridad, nuevos números divulgados este lunes por el Ministerio del Interior revelan que, hasta setiembre de este año, se registró un total de 312 homicidios, lo que supone un incremento del 13% con respecto al mismo período de 2025. La información especifica que en el último trimestre de este año –de julio a setiembre– se contabilizaron 111 muertes, superando a los dos trimestres anteriores, en los que se registraron 97 y 104 homicidios, respectivamente. De este modo, se constató un aumento de los homicidios por segunda vez consecutiva en lo que va del año.

En esta edición también les traemos los detalles de un anteproyecto de ley que apunta a proteger el patrimonio cultural indígena de Uruguay. Javier Delgado, referente de Derecho Indígena, uno de los colectivos impulsores, aseguró que no pueden estar “ajenos a las decisiones que se tomen o a [merced de] las concesiones que nos dé el Estado”.

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Hasta mañana.