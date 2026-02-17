Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta este martes una moción de censura promovida por varias bancadas del Congreso y su nombre podría engrosar la lista de mandatarios destituidos en el país en los últimos años. El motivo tiene que ver con varias acusaciones de corrupción, vinculadas a unas reuniones que el mandatario tuvo de manera irregular con dos empresarios chinos residentes en Lima, aunque otros asuntos polémicos rodean su figura. De hecho, asumió el cargo en octubre con una acusación de abuso sexual en sus espaldas y además la Fiscalía lo investiga por un caso de tráfico de influencias.

Al tratarse de una sesión extraordinaria, Jerí podría ser destituido este martes por la mayoría simple de los legisladores presentes. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló al diario El Comercio que, si se aprueba la censura, tendrán que elegir a un nuevo titular del Congreso, que deberá asumir la función de presidente.

En tierras uruguayas, el Tribunal de Cuentas (TC) decidirá este jueves si observa o no el acuerdo alcanzado entre el actual gobierno y el consorcio privado Aguas de Montevideo para reformular el proyecto Neptuno, suscrito por la administración anterior el 23 de enero de 2025. El acuerdo original preveía la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, San José; en julio, luego de varios meses de negociación con el consorcio privado, el actual Poder Ejecutivo anunció la edificación de una nueva planta en la cuenca del río Santa Lucía, en la zona de Aguas Corrientes, entre otras obras destinadas a garantizar el suministro de agua potable al área metropolitana.

Una fuente del TC señaló a la diaria que el elemento principal a analizar es si a partir de las modificaciones introducidas se cambió el objeto original del contrato y, por otro lado, si se violó el principio de igualdad de los oferentes. En principio, de acuerdo con informes a los que accedió este medio, juristas consultados por las empresas privadas, OSE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –que financia el proyecto– concluyeron entre julio y agosto del año pasado que la modificación del contrato era jurídicamente viable.

Entre las noticias judiciales, les contamos novedades de la causa de Conexión Ganadera, en una semana clave porque declararán como indagados ante la Fiscalía de Lavado de Activos los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, y de Daniela Cabral y Gustavo Basso, de República Ganadera, después de que el juez especializado en Crimen Organizado de primer turno, Fernando Isla, extendió las medidas cautelares contra los socios Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio hasta junio, mientras continúa la investigación.

En tanto, este martes comienza a trabajar la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur-UE del Senado, que se inaugura con la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

