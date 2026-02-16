Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Apoyándose en la prueba relacionada con las garantías y en dos informes jurídicos, uno de los cuales permanece en reserva, el gobierno rescindió de manera unilateral el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de las dos patrulleras para la Armada, firmado por la administración de Luis Lacalle Pou. El otro informe se hizo público en diciembre y fue hecho por Cristina Vázquez, catedrática de Derecho Administrativo. Vázquez argumenta sobre la necesidad de una garantía que “constituye una exigencia sustancial” y, por otro lado, que existen “indicios de actuación violatoria del principio de buena fe contractual” por parte de Cardama, y enumera una serie de irregularidades cometidas en el proceso. El gobierno, además, hará una nueva ampliación de la denuncia penal presentada por presunta estafa o fraude en la constitución de la garantía.

Por su parte, tras conocer la decisión del gobierno, legisladores del Partido Nacional anunciaron que impulsarán la creación de una comisión investigadora en el Parlamento, a lo que el Frente Amplio no se opondría, según dijo a la diaria el diputado Alejandro Zavala.

En entrevista con nuestro compañero Ignacio Martínez, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone sostuvo que “el único objetivo de blancos y colorados en el gobierno pasado” fue “destruir a CA” y que “no hubo ni una bandera que Manini haya levantado que la coalición la haya apoyado”. A su vez, consultado sobre la afirmación de su colega blanco Rodrigo Goñi sobre que la coalición debe acercarse a CA, Perrone expresó: “No le creo nada, es para utilizar nuestros dos votos. Ahora van a venir y decir: ‘Perrone, tome esto, haga esto’... Estamos grandes”.

La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental junto al presupuesto quinquenal la planificación de los ocho municipios capitalinos, que incluye los planes de desarrollo de cada uno para el período 2026-2030. Las propuestas van desde la construcción de sendas peatonales, podas y tratamiento de raíces de árboles, recambio de luminaria por tecnología led, y el mantenimiento y la dotación de infraestructura pública a los espacios de esparcimiento para favorecer la convivencia.

En materia económica las previsiones recogidas por el Banco Central del Uruguay establecen que la economía uruguaya crecerá 2% anual entre 2026 y 2028, lo que implica un crecimiento menor al que se manejó en la ley de Presupuesto para el quinquenio (2,4%). Este desfasaje generará tensiones a la hora de cumplir con los distintos objetivos de la política económica.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Hasta mañana.