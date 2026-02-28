El lunes se cumplirá un año de la asunción del profesor Yamandú Orsi como presidente de la República, y la ocasión se ofrece para hacer balances y plantear perspectivas; algo de eso hay en nuestra última edición de fin de semana.

Contribuyendo a una incipiente tradición, el propio presidente hablará en el Parlamento para comentar los éxitos y los pendientes de su gobierno. Seguramente, entre los primeros figuren objetivos no demasiado rimbombantes, como la aprobación del presupuesto en acuerdo con fuerzas de la oposición, y eventos recientes de política exterior, como la firma de acuerdos con China y el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. Uruguay fue el primer país de nuestro bloque en ratificarlo, y la mención seguramente halagará a los parlamentarios compatriotas, ya que les ganaron, por unas horas, a los del Congreso argentino.

Rivalidades aparte, la maniobra rioplatense posibilitó una reacción transatlántica: la Unión Europea empieza a aplicar provisionalmente el acuerdo con el Mercosur, con lo que se saltea las trabas jurídicas que habían interpuesto varios grupos conservadores. Así, el tratado empezará a regir en mayo, según anunció la vicecanciller, Valeria Csukasi.

En el norte de América, en tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, se anticipó a Orsi y el martes dio un discurso ante su parlamento, donde padeció varios desaires. Es uno de los riesgos de este tipo de comparecencias, que no son obligatorias, como explicaron Cecilia Álvarez y Marcelo Pereira en la diaria Radio.

Nuestro editorial plantea algunas reflexiones sobre el informe que presentará Orsi al cabo del primer año del segundo ciclo de gobiernos frenteamplistas.

Y, si andan con ganas de comparar promesas y logros, aquí está el discurso de Orsi cuando asumió la presidencia.

Para el final, una de la casa: la diaria Radio pasará a transmitirse en FM desde el 6 de abril. Comenzó el proceso de compra de las frecuencias 97.9 FM de Montevideo y sus repetidoras en Colonia y Maldonado, así que pronto habrá anuncios sobre la expansión de nuestra programación.