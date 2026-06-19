Acción, cámara, luz

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

A partir de una investigación de la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Mirna Busich, por una serie de tiroteos en la zona, este jueves en la mañana, la Policía allanó una casa en el Borro y mató a un adolescente de 16 años. Según la información brindada por el propio ministro del Interior, Carlos Negro, cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, Brian Leites, el joven asesinado, “esgrimió [el arma] en dirección a los policías” y uno de ellos “efectuó disparos”. Negro dijo, además, que se lo “trasladó de inmediato” a la policlínica, “donde posteriormente se constató su fallecimiento”. Sin embargo, los padres de Brian sostienen que el adolescente nunca levantó el arma contra los policías, y que “demoraron unos 20 o 30 minutos [en llevarlo al hospital]”. “Si hizo algo, que lo lleven preso, pero ¿cómo van a matar a una criatura, que estaba dormido, de calzoncillos, y tenía 16 años? ¿Cómo entra la Policía y me lo acribilla así? Yo quiero la cámara del que le tira, porque tienen que filmar. Me lo mataron como un perro”, dijo el padre.

Justamente, Negro informó que “la Policía ingresó con cámaras GoPro, lo cual permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió, por lo que ese dato nos da una gran tranquilidad al respecto de la acción del policía que dispara contra el adolescente”.

Por fin, el Poder Ejecutivo remitió este jueves al Parlamento el anunciado proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, del que ya se ha ido adelantando contenidos. La primera parte está dedicada a la agilización de trámites, pero el texto también establece la obligación de incluir evaluaciones de impacto de nuevas regulaciones, la creación de ventanillas únicas y registros únicos, el acceso a información del historial de cumplimiento de pagos de las personas e incorpora la habilitación del autodespacho en el comercio exterior, siempre y cuando la persona cuente “con idoneidad técnica en materia aduanera y comercio exterior”. La iniciativa amplía también de cinco a diez años la vigencia de los registros de mercadería que están sometidos a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental, entre otras disposiciones.

A pocos días del segundo partido de la selección uruguaya en el Mundial de fútbol masculino, que será contra Cabo Verde, la celeste entrenó a puertas cerradas en su búnker del Fairmont Mayakoba, y los jugadores volverán a ver prensa recién este viernes de tarde. Uruguay se medirá con los insulares africanos el domingo a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Hasta el lunes.