En (in)cómodas cuotas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Por primera vez durante el gobierno del presidente Yamandú Orsi, Uruguay asumirá este martes la presidencia pro tempore del Mercosur, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional. La víspera estuvo marcada por la reunión del Consejo del Mercado Común, ámbito integrado por los cancilleres de los países miembros, que tuvo como centro la distribución a la interna del Mercosur de las cuotas de acceso al mercado europeo, un asunto todavía pendiente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró que durante la presidencia pro tempore de Uruguay se trabajará para “maximizar los beneficios” derivados del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), y dijo que el país “confía” en que “los socios alcancemos un consenso respecto de la administración y distribución de los cupos, teniendo en cuenta no solo el flujo bilateral histórico con la UE, sino también la necesidad de evitar criterios que profundicen las asimetrías existentes en términos del tamaño económico y la capacidad exportadora global”.

Esta edición contempla otros dos temas políticos que ocupan la agenda en estos días: la Rendición de Cuentas –que ingresará al Parlamento este martes– y el debate por el uso de blindados del Ejército en patrullajes policiales. Sobre la inminente Rendición de Cuentas, una de las noticias que trascendieron es que uno de los organismos que perderá recursos será el Instituto Nacional de Colonización, con una reasignación de unos diez millones de dólares, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del gobierno. Respecto de los vehículos militares, la novedad es que los ministerios de Defensa Nacional y del Interior firmaron un convenio para que el primero le preste al segundo 12 vehículos blindados para la “realización de operaciones de patrullaje para el cumplimiento de sus funciones en el combate del crimen organizado”. En el documento se señala que tendrá una vigencia de seis meses, que será “prorrogable por plazos iguales hasta la finalización del período de gobierno”. Frente a esto, la oposición insiste en que el acuerdo debe autorizarse con una ley.

Además, nuestras compañeras Mariana Cianelli y Stephanie Demirdjian entrevistaron a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Manuela Reguera, que profundizó en el trabajo de acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes –que constituyen casi la totalidad de la población atendida–, así como en la necesidad de adaptar la respuesta a las “nuevas realidades de la violencia basada en género”.

En tanto, en la sección Salud, Amanda Muñoz nos cuenta los detalles de un estudio sobre las percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio que presentó el componente de ciencias sociales del Programa de Salud Mental del Hospital de Clínicas.

Con los ojos en el resto del mundo, les traemos una actualización de la crisis humanitaria que afronta Venezuela después de los dos terremotos que sacudieron al país la semana pasada y los pormenores del encuentro de los ultraderechistas Javier Milei y Flávio Bolsonaro en Argentina.

Hasta mañana.