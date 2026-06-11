Energías transformadoras y buques insignia

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El PIT-CNT realizó ayer un paro general parcial de 9.00 a 13.00 con un acto en el Cerro bajo la consigna “Por un Uruguay de transformaciones profundas: por justicia social, trabajo y salario”, en el que centró sus demandas en la necesidad de implementar “los avances conquistados en materia de seguridad social” en el Diálogo Social, y en la mejora de los lineamientos de la Rendición de Cuentas, que consideran lejos de “cumplir con las expectativas de todos los trabajadores”. En su oratoria, el presidente de la central sindical Marcelo Abdala también habló de la necesidad de generar más empleo y bajar la informalidad, así como de la estrategia nacional de desarrollo, una iniciativa del PIT-CNT con las cámaras empresariales que el gobierno incorporó a la agenda política. Además, reclamó que “hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo”. El dirigente propuso tres grandes reformas para la “buena vida de nuestro pueblo”: una reforma laboral que contemple la reducción de la jornada de trabajo, una reforma tributaria “de segunda generación”, e “implementar en serio el Sistema Nacional de Cuidados”.

El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida, elaborado en conjunto por los ministerios de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Ganadería, Agricultura y Pesca; y de Salud Pública, al que el ministro Gabriel Oddone calificó como “una modesta pero importante reforma del Estado”. La iniciativa, según Oddone, se implementa “para ir a un Estado de relacionamiento más eficiente, más moderno entre el Estado y los agentes”, y contiene normas que abarcan desde la eliminación de trabas burocráticas y de registros en papel hasta considerar la falta de respuesta como un consentimiento.

Terminó el trabajo de la comisión investigadora parlamentaria por la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización y se presentaron tres informes, pero ninguno obtuvo mayoría.

Y a su vez, también parece haber terminado la discusión sobre las investigadoras de la gestión en ASSE, ya que la coalición no pudo conseguir mayoría para su propuesta, y como el oficialismo tampoco lo iba a lograr, decidió retirar la suya, con el argumento de que todo está en manos de la Justicia.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Lucía Barrios entrevistó al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, quien insistió con su visión de que el ahorro en dólares es una alternativa “nefasta” y que los depósitos en la moneda estadounidense perdieron cerca de 50% de su poder de compra en las últimas dos décadas.

Walter Ubal Giordano escribe sobre otros futuros posibles e intenta responder con una “idea incómoda”: quizás el problema para el desarrollo no es la ausencia de recursos, sino “la ausencia de relaciones capaces de convertir esos recursos en inteligencia colectiva y acción transformadora”.

Tercera entrega del Observatorio del Sistema de Salud del Cinve sobre el Fondo Nacional de Recursos (FNR) como fondo marcado y la propuesta de unificación con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus implicancias.

Hasta mañana.