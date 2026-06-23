Para bailar la Mamba

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó el jueves ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados que la cartera está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”. En concreto, aseguró que 12 de estas unidades blindadas –que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos– “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y serán destinadas “al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

Después de que la información fuera publicada este lunes por el semanario Búsqueda, el presidente Yamandú Orsi ratificó en X que “a partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía” el gobierno resolvió destinar estos vehículos, denominados Mamba MK7, a “redoblar el combate contra el crimen organizado”. A nivel legislativo, la iniciativa fue respaldada por el oficialismo y por el senador colorado Andrés Ojeda, quien dijo “alegrarse” de que el Ministerio del Interior (MI) y el gobierno “hayan escuchado” la propuesta de su partido, consideró que “es bueno ver al presidente encabezando este anuncio” y anunció que cursará un pedido de informes “para conocer los detalles operativos de esta decisión”.

En contrapartida, legisladores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto plantearon cuestionamientos: el diputado cabildante Álvaro Perrone criticó que el MDN “no puede hacerle de taxi al MI” y trasladó sus dudas sobre el “marco jurídico de protección” del conductor militar; por su parte, el senador nacionalista Javier García apuntó que “policías mandando soldados es romper mando”, mientras que el diputado blanco Pablo Abdala coincidió en que esta iniciativa “requiere ley” porque “implica intervenir en la gestión policial”.

Este lunes el Parlamento fue escenario de otro tipo de comparecencia de un jerarca porque el Senado acogió la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, convocado para dar explicaciones sobre “el estado general de la economía y sus perspectivas”, según se señalaba en el orden del día de la sesión, celebrada a instancias del nacionalista Sergio Botana. El jerarca reconoció, entre otras cosas, que la economía está creciendo “por debajo de lo previsto” y que eso constituye un “factor de atención permanente”, pero insistió en que “la economía está en marcha” y “el país está en funcionamiento”. Entrada la noche, en una conferencia de prensa durante un intermedio, Botana afirmó: “Hubiéramos querido que hoy, ya mismo, el gobierno dijera lo que tiene que decir: que va a bajar el gasto y no va a correr peligro. Por ahora, si bien reconoció que el nivel de actividad va a ser menor, quiere mantener el mismo nivel de recaudación y de gasto. Eso no es posible”. La sesión continuaba al cierre de esta edición.

En el terreno internacional, novedades poselectorales de Colombia a cargo de la periodista Sofía Kortysz, desde Bogotá; los detalles de las condenas del Tribunal Supremo de España por irregularidades contra un exministro, su asesor y un empresario, y cómo queda configurado el nuevo panorama político en Reino Unido tras la renuncia de Keir Starmer como primer ministro.

Hasta mañana.