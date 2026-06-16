Vamos por más

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La selección uruguaya finalmente se estrenó en la Copa del Mundo en un partido en el que se midió con Arabia Saudita y estuvo cerca de llevarse la victoria. Tras un mal primer tiempo, la celeste repuntó en el segundo, cuando Maximiliano Araújo metió el empate 1-1, pero chocó con la impresionante actuación de Mohammed Al-Owais, el arquero árabe, que nos dejó sin la victoria que nos ubicaba primeros en el grupo, como cuenta nuestro compañero Fermín Méndez en su crónica desde Miami. En esta edición, además, Mauricio Panizza analiza el uno por uno de los celestes.

Uruguay volverá a jugar en Miami el domingo 21 con Cabo Verde, que este lunes empató con España, el equipo con el que cerraremos esta fase el viernes 26 en Guadalajara. En brevísimas declaraciones a la prensa después del partido, Marcelo Bielsa hizo autocrítica por la “escasa movilidad” del equipo en el primer tiempo y consideró que en la segunda mitad “se debió convertir”, teniendo en cuenta las numerosas chances creadas. “Debimos superar al rival”, puntualizó, e insistió: “Este partido teníamos que ganarlo”. En este escenario, la selección uruguaya precisa los tres puntos del próximo partido.

Lejos de la fiebre mundialista, pero en la sección Mundo, actualizamos la situación en Medio Oriente, donde desde el domingo rige una tregua de 60 días tras la firma virtual de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán –que será firmado de manera presencial el viernes en Ginebra–, pero quedan muchos asuntos por resolver antes de que se pueda hablar de paz definitiva, entre ellos la guerra en curso entre Israel y Hezbolá. Por otra parte, el gobierno de Reino Unido anunció este lunes que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años para proteger la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, según dijo el primer ministro, Keir Starmer. Sin embargo, especialistas en derechos digitales y legisladores que siguen la discusión en América Latina advirtieron, en diálogo con la diaria, que las restricciones de edad, por sí solas, podrían resultar insuficientes e incluso difíciles de aplicar si no van acompañadas de regulaciones más profundas del funcionamiento de las plataformas.

En el plano local, hubo novedades sobre el caso Cardama, porque la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español volvió a sesionar este lunes para recibir al abogado José Miguel Delpiazzo, integrante del estudio jurídico que asesoró al Estado uruguayo antes de la firma del contrato con la empresa durante el gobierno anterior. Al término de la sesión, oficialismo y oposición hicieron análisis contrapuestos de la comparecencia: mientras que el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo señaló en una rueda de prensa que, “al no cumplirse las obligaciones, el contrato nunca debió haber entrado en vigencia”, su par del Partido Nacional Pablo Abdala dijo a la diaria que el informe del estudio jurídico “demuestra que no se actuó con ningún prejuicio ni con ninguna predeterminación en el período pasado”.

Hasta mañana.