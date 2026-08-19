Hace agua

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Dos años después de haber sido condenado por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades en la causa de maniobras con el cobro de horas extras en la Intendencia de Artigas, el exintendente nacionalista Pablo Caram volvió oficialmente al ámbito público al ser designado titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales del departamento. En entrevista con el medio local Clic Regional, Caram reconoció que “se avecinan meses bastante complicados”, en referencia a El Niño, pero que dejará “todo en la cancha”. Agradeció además al actual intendente artiguense, Emiliano Soravilla –que integra su misma agrupación, Artigas Adelante– por “la confianza”.

La designación no fue vista con buenos ojos por los ediles opositores del departamento. El edil colorado Daniel Argañaraz dijo a la diaria que “es una mala señal” para “la gente que se esfuerza con su trabajo, que estudia y se preocupa, cuando se designa a exconvictos para ocupar cargos que no son votados”. Por su parte, el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio de Artigas, Guillermo Gasteasoro, criticó que “la rosca sigue” y aclaró que si bien “todos tenemos derecho a la rehabilitación”, este es un caso “totalmente diferente” porque “estamos hablando del uso y del manejo de los dineros públicos”.

Por otro lado, hay novedades de la Rendición de Cuentas porque este martes, y ya con el proyecto aprobado en general, la Cámara de Diputados inició el tratamiento en particular del articulado. En la sesión, los diputados abordaron los artículos correspondientes a las disposiciones generales del proyecto, los funcionarios del Estado, Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A modo de adelanto, la cámara baja aprobó la creación de una agencia para la gestión de inmuebles estatales y rechazó la posibilidad de que entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay puedan “suministrar información protegida por normas de confidencialidad o secreto bancario a sus casas matrices”.

En la sección Feminismos, conversamos con la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Laura Rivero, en el marco de su día, que se conmemora este miércoles. La dirigente celebró los beneficios alcanzados en el último convenio colectivo –que empezó a regir el mes pasado– y reivindicó la necesidad de seguir luchando para avanzar en la formalización del sector, una “jubilación digna” y capacitación en cuidados, entre otros reclamos.

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Hasta mañana.