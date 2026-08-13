Llegar a buen puerto

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves habrá una reunión tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ya se ha reunido con las partes por separado, para buscar una solución al conflicto que afecta la operativa del puerto de Montevideo. La situación ha generado pronunciamientos como el de Campo Unido, que nuclea a las principales gremiales rurales, que han manifestado preocupación “ante la persistencia del conflicto”, argumentando que Uruguay “es un país esencialmente agroexportador”, que depende “de la capacidad de colocar su producción en los mercados internacionales”.

Pero este miércoles, el tema tuvo repercusiones políticas. La Coalición Republicana informó que va a convocar en el Senado “en carácter urgente” a titulares de ministerios vinculados a la situación y a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos para que concurran a las comisiones de Transporte y de Asuntos Laborales.

Defendiendo la Rendición de Cuentas presentada por el Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que concretar “cosas importantes” en seguridad y atención a la pobreza infantil forma parte del “activo para atraer inversiones y para atraer gente que viene a vivir en Uruguay”. En una actividad de la Liga de Defensa Comercial, Oddone sostuvo que hay que contar con más recursos para la seguridad que permitan incorporar nuevas tecnologías y más funcionarios, aunque en este punto señaló que el proyecto que se discute en el Parlamento solo crea 300 nuevos cargos de policías, pero el ministro del Interior, Carlos Negro, solicitó 1.000. Con respecto a las transferencias a la infancia, el ministro señaló que por cada adulto mayor que vive por debajo de la línea de pobreza, hay “nueve o diez niños” en esa situación, y advirtió que eso es una “bomba de tiempo” para el modelo de convivencia de Uruguay.

Sobre la economía y el futuro también habló Alejandra Picco, economista y coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Advirtió que en 2025, 512.000 personas recibieron salarios por debajo del umbral considerado para caracterizar los “salarios sumergidos”, y que entre los jóvenes, la situación es todavía peor: 52% se encuentra por debajo de ese umbral. “Estamos hipotecando el futuro”, sostuvo.

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Hasta mañana.