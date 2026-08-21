“Se trata sencillamente de coherencia”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El expresidente de Chile, Gabriel Boric, participó en un conversatorio, junto con la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, con motivo del relanzamiento de la revista Nueva Sociedad. Boric afirmó que aunque “pareciera que [la izquierda] ha estado perdida”, eso “no significa dejar de existir”, sino “preguntarse cómo volver a encontrar el camino”, y agregó que es posible “un mundo mejor y no podemos limitarnos a apuntar todo lo que está mal”. El exmandatario señaló que “lo importante no es que sigamos siendo los mismos convencidos”; llamó a estrechar lazos con “las generaciones más jóvenes” y “la clase trabajadora”, y añadió que “es tremendamente importante no convertirnos, al volvernos autoridades, en lo que siempre hemos dicho que no queremos ser y mantener una consistencia entre nuestro discurso y nuestro actuar”. “Se trata sencillamente de coherencia”, concluyó.

En el Parlamento, la comisión que investiga la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama recibió respuesta del propietario de la empresa a las preguntas que le formularon. Un día antes de la última sesión de la comisión, Mario Cardama afirmó por escrito que “en ningún momento” se los intimó “a constituir una nueva garantía ni tampoco se exhibió interés alguno en la misma”, que en los últimos 30 años entregaron “casi 40 buques de acero de distintas tipologías” y que “ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver”. Este viernes, la instancia sesionará por última vez, y el senador del FA Nicolás Viera dijo que el trabajo de la comisión dejó “claramente marcado que aquí se cometió un fraude contra el Estado”, que está “debidamente documentado”.

Por su parte, en la Cámara de Diputados, donde se continúa votando el articulado de la Rendición de Cuentas, este jueves se aprobó la unificación del sistema de transferencias para la infancia y la adolescencia, a la que además se destinan 31 millones de dólares para el aumento de las prestaciones.

El Congreso de Intendentes recibió al director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, quien les presentó a los jefes departamentales el “peor escenario” de las consecuencias de El Niño, en el que se prevé un máximo de 25.000 personas desplazadas en todo el país.

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