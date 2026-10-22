Arriba la celeste: Uruguay alcanza su mayor cantidad de investigadores entre el 2% más destacado del mundo

La lista actualizada del impacto del trabajo de los científicos de todo el mundo sigue mostrando el aumento de la presencia de Uruguay entre los 100.000 más citados o entre el 2% que más destaca en su área, llegando este año a 22.

La ciencia es mucho más que la sola publicación de artículos científicos, unos productos enmarcados dentro de un género literario bastante rígido, concebido para comunicar a la comunidad de la ciencia los avances sobre conocimiento nuevo de los grupos de investigación.

Más allá de varios intentos por cambiar cómo se valora el trabajo de quienes hacen ciencia, una de las formas más extendidas de hacerlo, tanto aquí como en otras partes, es mirar la publicación de artículos científicos. Esto ha dado lugar a la frase publicar o perecer (publish or perish en inglés, que por ahora es algo así como la lengua franca de la ciencia), ya que para mantener sus puestos o aspirar a unos mejores, investigadores e investigadoras sienten el mandato de publicar y publicar. Esto genera varias distorsiones y problemas, pero mientras se avanza en buscar soluciones, analizar las publicaciones científicas, qué tan citadas son, el impacto de las revistas en las que salen y demás, ofrece la posibilidad de medir y comparar, dos cosas importantes en el ámbito de la ciencia.

“Todas las métricas de citas tienen limitaciones, por lo que su uso debe ser moderado y prudente”, dice John Ioannidis, autor de la novena actualización de la Base de datos actualizada con indicadores de citación estandarizados de autores de todo el ámbito científico, recientemente publicada. En ella ofrece, contando la producción académica desde 1996 hasta fines de 2025, “una base de datos de acceso público sobre los científicos más citados” con una “información estandarizada” que incluye “un indicador compuesto” al que denominaron “c-score”, que se construyó con el ánimo de reflejar, en cierta medida, “el impacto a lo largo de toda la trayectoria investigadora” de quienes publican (se basan para ello en la base Scopus).

“La selección comprende a los 100.000 científicos mejor posicionados según el c-score o que alcanzan un percentil del 2 % o superior dentro de su subcampo”, especifica Ioannidis en el trabajo. Así que quienes aparecen en ella o bien están entre los 100.000 más citados del planeta entre 1996 y 2025, o bien entre los más citados en los 174 subcampos de la ciencia de acuerdo con la clasificación de Science-Metrix.

En esta sección hemos seguido las distintas actualizaciones que se vienen publicando de esta lista desde 2019, en concreto, la de los años 2020, 2022 y 2025, y hemos observado con detalle la participación de nuestras investigadoras e investigadores. Así que aquí vamos, una vez más.

Antes de analizar quiénes figuran y en qué posiciones, destaquemos dos cosas. En primer lugar, en esta actualización Uruguay alcanza su mayor número de científicas y científicos entre el 2% con mayor impacto, totalizando 22 personas que hacen ciencia activamente en nuestro país (en la edición anterior habíamos llegado a 20, lo que para este año representa un incremento del 10%). Más aún, al ver la lista de mayor impacto durante 2025, Uruguay suma otros diez investigadores e investigadoras, por lo que entre ambos listados tenemos a 32 integrantes de nuestra comunidad científica picando alto. En segundo lugar, citemos al propio Ioannidis: “Si un autor no figura en la lista, se debe simplemente a que el valor del indicador compuesto no fue lo suficientemente alto como para aparecer en ella”, lo que “no significa que el autor no haga un buen trabajo”. Es decir, celebremos por quienes están, pero no pensemos que quienes no están allí es porque no hacen ciencia de calidad. Aclarado esto, vamos a nuestros destacados y destacadas celestes en la ciencia mundial.

Inamovibles: los cinco uruguayos con más impacto en la ciencia mundial

Con pequeñas variaciones en el ranking mundial, los cinco investigadores que hacen ciencia en Uruguay y más se destacan en el listado estandarizado se repiten respecto del listado del año anterior.

Una vez más, el primer uruguayo en aparecer en la lista mundial es Rafael Radi, que investiga biología redox en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). Con relación a 2025, bajó apenitas su posición en el ranking mundial, pasando del puesto 2.095 al 2.161. Los 356 artículos que lleva publicados desde 1987 fueron citados en 35.953 trabajos. Más aún, dentro del área Bioquímica y Biología Molecular, a nivel internacional, ocupa el sitio 76 (el año pasado estaba en el 77).

El escolta de Radi vuelve a ser Gastón Ares, el ingeniero de alimentos que investiga en el Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química de la Udelar. Los 452 artículos que lleva publicados desde 2006 fueron citados 15.627 veces, lo que le permite ocupar el puesto 18.080 en el ranking global (¡subió 2.541 puestos respecto del año pasado!). A nivel mundial, dentro del área Ciencia de los Alimentos, ocupa ahora el lugar 70, cuando hace un año estaba en el 75. Aquí hemos cubierto diversos trabajos de su grupo de investigación, como los que versan sobre bebidas energizantes, los octógonos de exceso de azúcares, grasas y sodio o la perjudicial influencia en nuestros jóvenes del marketing de ultraprocesados en redes.

En el tercer lugar vuelve a estar Jaime Monti, investigador de la Facultad de Medicina de la Udelar especializado en estudiar la farmacología del sueño y la vigilia. Este año bajó unos pocos lugares en el ranking mundial (pasó del puesto 34.927 al 34.834), pero agregó un nuevo trabajo a su producción.

En el cuarto lugar del ranking local de científicos de más impacto en el globo reincide José Paruelo, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Udelar, y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Entre 1996 y 2024 sus 214 artículos científicos han sido citados en 30.096 ocasiones, lo que lo lleva a ocupar el puesto 36.666 en el ranking estandarizado global (¡subió 1.276 lugares respecto del año pasado!). Paruelo se mueve dentro del área Ecología y pueden verse notas sobre sus trabajos acerca de los pastizales o incluso sobre una gran polémica por colonialismo científico desatada hace poquitos meses.

Cerrando el quinteto más destacado aparece nuevamente Pablo Denis, investigador del Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la Materia y sus Aplicaciones de la Facultad de Química de la Udelar, que está en el puesto 48.111 del ranking mundial (subió 377 lugares respecto de 2025).

Más gente va llegando al baile

Del sexto al decimotercer lugar en el ranking local tampoco hay novedades este año. Sigue estando sexto Gustavo Rodrigo, médico que trabajó en medicina respiratoria en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas pero que ya no hace investigación (tal vez eso explique que en el ranking global bajara del lugar 49.616 al 53.086 este año). Le siguen, en el séptimo, Guillermo Dighiero, el primer director del Institut Pasteur de Montevideo (bajó al puesto 58.840 global, el año anterior estaba en el 54.046), en el octavo, el físico teórico Rodolfo Gambini, profesor libre de la Facultad de Ciencias (¡sube 1.246 lugares en el ránking global ubicándose este año en el puesto 76.442!), en el noveno, el investigador argentino de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Sergio Yovine (cae al puesto 126.517 del ranking global), en el décimo, Fernando Paganini, también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT (baja al lugar 133.515 de la lista global), y mantiene el undécimo lugar Juan Gabriel Brida, del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar (¡sube 8.412 lugar en su posición mundial para quedar en el lugar 150.304). Conserva el duodécimo lugar en el ranking local Dinorah Gambino, de la Facultad de Química de la Udelar, ubicándose en el puesto 162.902 (mejoró su posición, ya que el año pasado estaba en el lugar 165.988), seguida por el ya retirado Eduardo de Stefani, de la Facultad de Medicina de la Udelar (que baja en el ranking global).

En el lugar 14 de nuestros científicos más destacados, se encuentra Adriana Gámbaro, del Departamento de Alimentos de la Facultad de Química de la Udelar, que sube una posición respecto del año pasado y además sube nada menos que 13.032 lugares en el listado mundial, ubicándose en el puesto 211.095.

La primera novedad se encuentra en el puesto 15 de los nuestros: aparece por primera vez en este listado el investigador en Epidemiología del Cáncer del Centro Hospitalario Pereira Rossell Álvaro Ronco, que a nivel mundial ocupa el puesto 220.262. En el lugar 16 este año se ubica Raúl Ponzoni, de la Facultad de Agronomía de la Udelar, quien el año pasado estaba en el lugar 14 (también bajó unos puestos en el ranking mundial). También ceden una posición este año Gadiel Seroussi, del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, quien se ubicó en el puesto 17 local (el año pasado estaba en el 16) y ocupa el 251.276 global, y Rodolfo Ungerfeld, de la Facultad de Veterinaria de la Udelar, que este año se ubica en la posición 18 a nivel local (pero subió 13.750 lugares en el ranking mundial, ubicándose este año en el puesto 253.676).

Hugo Cerecetto, del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias, retiene el puesto 19 entre los más destacados de nuestra ciencia (se ubica en el lugar 315.995 internacional) y lo mismo hace con el puesto 20 Alejo Menchaca, del INIA (sube al puesto 320.163 internacional, lo que implica una mejora de nada menos que 72.975 lugares).

En los dos últimos lugares hay gente nueva. Por primera vez aparecen en el listado Ignacio Aguilar, también del INIA, que debuta en el lugar 21 local y en el 399.490 internacional, y Sergio Nesmachnow, de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, que se estrena en el ranking local en el puesto 22 y en el 519.562 global, con nada menos que 269 artículos publicados entre 1999 y 2026.

1

Anduvieron volando en 2025

El trabajo de John Ioannidis también lista a quienes fueron más citados en el último año cerrado (2025 para esta actualización) y quienes estuvieron en el 2% de mayor impacto en su área ese año. Algunos nombres se repiten respecto de la lista de impacto de toda la trayectoria (Radi, Ares, Paruelo, Monti, Denis, Brida, Gambini, Menchaca, Aguilar, Gambino y Ungerfeld), pero se destaca también una decena de investigadoras e investigadores que aún no se habían colado en ella.

El primero que aparece en la lista de mayor impacto en 2025 y no en la otra es Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, que con 20 artículos publicados entre 2006 y 2025 se ubica en el quinto puesto de la lista de más impacto local y en el 51.694 del ranking global que solo miró el año 2025.

En el sexto puesto local para 2025 se ubica Omar Defeo, del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Ciencias Oceánicas, ambos de la Udelar, que además se ubica en el lugar 68.711 del ranking mundial. Entre 1991 y 2026, Defeo publicó 251 artículos científicos que en 2025 fueron citados 1.011 veces.

En el puesto diez de la clasificación local queda Santiago Signorelli, de la Facultad de Agronomía de la Udelar, quien se ubica en el puesto 118.137 de la lista internacional de impacto en 2025.

Debuta en el listado de los más citados en el último año Juan Pablo Tosar, fanático en investigar el ARN de la Facultad de Ciencias y del Institut Pasteur de Montevideo, quien ocupa el puesto 12 a nivel local y el lugar 141.132 en el listado internacional.

En el lugar 13 a nivel local aparece el físico teórico de la Facultad de Ciencias de la Udelar Miguel Campiglia, quien además ocupa el lugar 147.729 del ranking global.

Aparece por primera vez en estos listados la investigadora Mariana Meerhoff, del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE Maldonado. Fue difícil encontrarla, porque en el listado figura como filiación principal la Universidad de Aarhus, de Dinamarca. Esto nos muestra que tal vez alguna otra investigadora o investigador que hace su trabajo en Uruguay se nos haya escapado al mirar la base de datos. Se ubicó en el puesto 15 de lo más destacado de nuestra ciencia en 2025, y en el 181.150 a nivel global.

También debutan en este listado Ángel Romero, de la Facultad de Química, en el lugar 17 entre los científicos locales de más impacto de 2025 y el lugar 249.487 a nivel internacional; Matías Dodel, quien estudia los entornos digitales en la Universidad Católica del Uruguay y se ubica en el puesto 18 local y en el lugar 273.182 global, y Leonel Malacrida, del Institut Pasteur de Montevideo, que ocupa el puesto 19 entre los nuestros y el lugar 284.606 a nivel internacional.

En el puesto 21 local, y cerrando la lista celeste, se encuentra Álvaro Díaz, del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química y el Instituto de Higiene de la Udelar, quien además ocupa el lugar 378.915 a nivel internacional.

2

Ciencia que crece

Así las cosas, contando las citas acumuladas entre 1996 y 2026, quienes hacen ciencia desde Uruguay ocuparon 22 lugares entre los más citados del mundo o entre aquellos de mayor impacto en su área. Si miramos solo las citas o el impacto durante 2025, 21 investigadores e investigadoras dejan su huella, y diez de ellos son distintos de los 22 de la otra lista.

Son más que el año anterior. Son 32 que vienen dejando su huella en la comunidad internacional (al menos medida por estas métricas). A ellas y ellos se suman otros investigadores e investigadoras que generan conocimiento valioso pero que, o bien por sus disciplinas, o bien por el alcance de sus publicaciones, o bien por los sesgos e inequidades de la ciencia, no figuran en estos listados. Por cada uno que aparece en este ranking, sabemos que hay otras tantas y tantos dispuestos a llevarnos un poquito más lejos en la comprensión del mundo que nos rodea. A todas y todos, tanto los que están como los que no están en el listado, vaya siempre el aplauso de esta sección.

Artículo: August 2026 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”

Publicación: Elsevier Data Repository (octubre de 2026)

Autor: John Ioannidis.