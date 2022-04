Este año, en principio, Plaza de Nueva Helvecia iba a representar a Danubio de Montevideo en el torneo de Formativas de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Sin embargo, la dirigencia de la entidad coloniense resolvió participar en esa competencia con la casaca de la institución, ya que por problemas internos el club de Jardines del Hipódromo no jugará el torneo Metro, y por ende no estaba obligado a presentar los equipos de formativas en el torneo organizado por la Federación Uruguaya de Básquetball (FUBB).

De ese modo, los dirigentes y los padres de los chicos de las diferentes categorías del club decidieron participar y solventar los gastos para poner los planteles en cancha.

El torneo ya comenzó. Se jugó la primera fecha en donde Plaza solicitó postergar su compromiso con Lagomar. Este encuentro se jugará más adelante.

Plaza jugará en el grupo 4 en las categorías U11, U12, U13, U15,U17 y U19.

El debut será en esta segunda fecha, jugando de local este domingo en el Néstor Navilliat.

El primer rival será Azulgrana (Unión Atlética). Los partidos de este domingo serán: U11 a las 10.00, U12 a las 11.00, U13 a las 12.15, U15 a las 14.00, U17 a las 15.45 y el encuentro de U19 será a las 17.30.

Los cuerpos técnicos son coordinados por el experimentado Gustavo Rivas, acompañado por Silvana Cardozo. Mauricio Trasante y Esteban Franchetti estarán cargo de dos equipos cada uno.

La entrada será un bono colaboración de 50 pesos.

El grupo en el que está Plaza también lo conforman: Aguada Verde, Trouville Rojo, Montevideo, Auriblanco, Larre Borges Amarrillo, Juventud, 25 de Agosto, Lagomar, San Telmo, Azulgrana, Miramar y Peñarol.

Grupos del torneo

Grupo 1: Trouville, Aguada, Tabaré, Olivol Mundial, Bohemios, Nacional, Defensor Sporting, Goes, Biguá, Urunday Universitario, Malvín y Unión Atlética. Grupo 2: Sayago, Náutico, Marne, Atenas, Hebraica, Larre Borges, Larrañaga, Verdirrojo, Olimpia, Lagomar, Yale y Malvín Sur. Grupo 3: Cordón, Urupan, Stockolmo, Welcome, Capurro, Capitol, Defensores de Maroñas, Fusionado, Urunday Estudioso, Biarritz, Colón y Albatros.

Luego de tres años vuelve el boxeo en Plaza Colonia

Este sábado volverá el boxeo a Colonia, con una velada que se realizará en el marco del 105 aniversario del Club Plaza. En el gimnasio Víctor del Cerro se disputará la primera fecha del Campeonato Uruguayo que organiza la Federación Uruguaya de Boxeo (FUB).

Estarán presentes los púgiles albiverdes, destacándose la vuelta de Ezequiel Alallón, quien combatirá con Santiago Zanetti.

Como cierre, los combates profesionales entre el rosarino Matías El Matador Ferreira contra el argentino Joaquín Issel y en el choque de fondo el boxeador de El General, Ruben Mariachi Casero ante el argentino Jeremías Ulibarre.

La actividad comenzará a las 20.00. Entradas anticipadas a 250 pesos en la sede del club.

Grilla de combates: 60 kilos - Gustavo de Ávila (Legionarios - Montevideo) vs Danilo Sastre (Refugio de Campeones - Florida)

63.5 kilos - Ezequiel Alallón (Plaza Colonia) vs Santiago Zanetti (Peñarol - Montevideo)

67 kilos - Matías Rodriguez (Legionarios - Montevideo) vs Joaquín Ferrari (Peñarol - Montevideo)

71 kilos - Felipe Rossi (Palermo - Montevideo) vs Thiago Magallanes (Peñarol - Montevideo)

75 kilos - Alois Dreher (Refugio de Campeones - Florida) vs Joaquín Guerra (Palermo - Montevideo)

81 kilos - Eldric Sella (COU - FUB) vs Santiago Borges (Legionarios - Montevideo)

Profesionales: Mediano (72.5 kilos) Matías Ferreira (Plaza Colonia - Uruguay) vs Joaquín Issel (Tres Arroyos - Argentina) - 4 rounds

Supergallo (55.3 kilos) Ruben Casero (Plaza Colonia - Uruguay) vs Jeremías Ulibarre (Tres Arroyos - Argentina) - 6 rounds

Duatlon y 4x4 en Nueva Helvecia

En el marco de los 160 años de Nueva Helvecia, este sábado se realizará un Duatlón Cross.

La actividad, organizada por Náutico Sport, se denomina Vuelta de los Colonos, y tendrá una prueba de running sobre 74 kilómetros para equipos de hasta 8 corredores.

Se puede competir tanto de forma individual como en postas. También habrá trofeos y medallas. Las inscripciones se realizan a través de encarrera.uy.

La competencia tendrá pasadas por las ciudades de Nueva Helvecia, Colonia Cosmopolita, Colonia Valdense, Rosario y Juan Lacaze.

También este sábado se llevará a cabo una travesía solidaria de vehículos 4×4 Las Colonias. La actividad comenzará a las 9.00 con la salida de los vehículos en Plaza Los Fundadores.

Con colonienses en el equipo, Uruguay busca llegar al mundial de fútbol femenino

La selección uruguaya de fútbol femenino buscará este domingo su pasaje al Mundial de Costa Rica cuando enfrente a Colombia. El encuentro del domingo será a las 18.00.

La tabla indica que ambos seleccionados llegan con tres unidades, por lo que quien se quede con la victoria, obtendrá el pasaje al Mundial.

La celeste cayó 1 a 0 ante Brasil este jueves. Con gol de Miriam Cavalcante, las brasileñas se impusieron y de esta forma se consagraron como campeones, logrando también el primer boleto al Mundial.

Las neohelvéticas Lucía Cufré y Florencia Méndez vieron acción en el juego ante Brasil partiendo como titulares, mientras que Josefina Félix, oriunda de Miguelete, estuvo en el banco de suplentes.

Departamental de Bochas

Entre sábado y domingo se disputa el Campeonato Departamental de Bochas en Categoría Individual de Clubes. Quien logre ser el campeón clasificará al Campeonato Nacional 2022.

La actividad se desarrollará en las canchas de los clubes Esparta y parador el sol de Blancarena. El torneo se divide en dos series. Una de ellas está conformada por Esparta, Universal, Chanta 4 e Independiente de Nueva Palmira. La otra serie está conformada por Estudiantes El Colla, Juventud, Progreso e Independiente de Miguelete.

La serie 1 jugará el sábado mientras que la serie 2 jugará el domingo junto a las semifinales y final del campeonato.

Ese día La Federación Departamental de Bochas servirá hará un reconocimiento a Valentina Pérez y Luiggi Cavajani, jóvenes que defendieron a la selección uruguaya sub18 con gran actuación en el Panamericano disputado en Brasil.