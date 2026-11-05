Propietario de +Colonia defendió acuerdo con Praxis y dijo que sus miembros alquilarán 150 viviendas en 2027

Eduardo Bastitta rechazó que Praxis sea una comunidad “tecnofascista” y también negó que el acuerdo con +Colonia implique beneficios especiales o un régimen normativo propio.

Este miércoles, la llegada de Praxis a +Colonia fue el centro de una sesión extraordinaria de la Junta Departamental, en la que el empresario Eduardo Bastitta, desarrollador del emprendimiento urbanístico, respondió durante más de tres horas las preguntas que plantearon ediles de las distintas bancadas. En los palcos donde suele ubicarse el público, una decena de integrantes del colectivo que rechaza la instalación de +Colonia y de Praxis en Colonia del Sacramento ubicaron carteles contrarios a esa iniciativa, a pocos metros del lugar donde se ubicaban funcionarios de la empresa +Colonia, sin que se generara ningún tipo de discusión e intercambios entre ellos, a diferencia de lo que ocurriría posteriormente en el recinto donde se ubican los ediles.

La comparecencia permitió conocer algunos detalles del acuerdo, particularmente sobre la naturaleza residencial de la inversión y los mecanismos previstos para que integrantes de esa comunidad internacional vinculada al mundo tecnológico comiencen a instalarse en Colonia.

Bastitta defendió la iniciativa como una oportunidad para atraer población, inversiones y nuevas actividades económicas al departamento. Según explicó, unos 2.700 integrantes de Praxis manifestaron interés en trasladarse a la urbanización, aunque la primera etapa de llegada se realizará mediante el alquiler de aproximadamente 150 viviendas durante 2027.

La sesión, que tuvo momentos álgidos –incluyendo “invitaciones a discutir afuera” del recinto por parte del edil nacionalista Felipe Durán a Carlos Fernández (Frente Amplio, FA)–, también estuvo atravesada por un debate sobre la orientación ideológica de Praxis, las garantías institucionales y las condiciones en que se desarrollará el emprendimiento. Mientras el edil frenteamplista Pedro Leyzagoyen cuestionó las ideas que atribuye a referentes de esa comunidad, el nacionalista Luis Garat apeló a la historia de la inmigración valdense para defender la apertura del departamento de Colonia a quienes llegan desde otros lugares del mundo.

“Los dos anuncios están en el marco total y absoluto de lo que es nuestro proyecto. No son ni más ni menos que desarrollos residenciales y oficinas para personas de la región y del mundo que quieren venir a vivir a Colonia”, aseguró Bastitta al comenzar su exposición, en referencia a Praxis y a WorkNomads, la empresa que también proyecta instalarse en +Colonia.

Foto: Ignacio Dotti

“La inmigración como oportunidad”

El empresario ubicó ambos acuerdos dentro de una estrategia que busca “revertir el estancamiento demográfico” de Colonia. Sostuvo que el departamento no crece en población “desde hace décadas” y consideró que Uruguay tiene una oportunidad para atraer nuevos residentes, tanto entre los uruguayos que emigraron como entre extranjeros que buscan un lugar donde vivir y desarrollar sus actividades profesionales. Bastitta mencionó que se estima que unos 500.000 uruguayos viven fuera del país y planteó que “la llegada de unos pocos miles de profesionales puede tener un impacto económico significativo”. “Un turista que viene dos días derrama unas monedas; un ciudadano que viene a vivir con talento, con producción de servicios de exportación hacia el mundo, contratación de servicios, inversión, derrama fortunas”, afirmó.

En su razonamiento, la radicación de nuevos habitantes genera tres dimensiones de empleo: la construcción de las residencias, los servicios que demandan quienes se instalan y las actividades profesionales y empresariales que desarrollan. El empresario consideró que el contexto internacional puede favorecer ese proceso. Mencionó los conflictos geopolíticos, la incertidumbre sobre el futuro del trabajo y las transformaciones tecnológicas como factores que generan preocupación en distintas regiones. “Hoy el mundo está en un momento no extremo, pero de bastante caos y sobre todo mucho miedo. Hay muchos que piensan que viene la Tercera Guerra Mundial, hay muchos que dicen que el contexto de dos superpotencias mundiales compitiendo es un contexto de mucha inestabilidad”, expresó.

A su entender, esa situación representa “una oportunidad” para Uruguay. “Hay miedo en el mundo, hay preocupación en el mundo. Bueno, eso es un caldo de cultivo, es una oportunidad para lograr inmigración”, sostuvo. Bastitta consideró que el país debería pasar de una estrategia centrada en atraer a unos pocos inversores de altos ingresos mediante beneficios impositivos a otra que permita captar jóvenes profesionales y emprendedores. “La oportunidad es mucho más interesante: traer a muchos más jóvenes talentosos de todo el mundo a habitar en el suelo uruguayo. Y esto va a redundar en una creación gigantesca de empleo y de oportunidades para todos los uruguayos”, afirmó.

Asimismo, Bastitta dijo que atraer personas individualmente es más difícil que lograr que se radiquen acompañadas por una comunidad. “Si logramos traerlos a través de la atracción de una comunidad, rompemos el desafío del huevo a la gallina”, señaló. En ese sentido, definió a Praxis como una comunidad de afinidad vinculada a la tecnología, mientras que WorkNomads reúne a trabajadores de una misma empresa.

Foto: Ignacio Dotti

“Una inversión en residencias”

Al referirse específicamente a Praxis, Bastitta dijo que la comunidad reúne aproximadamente 150.000 integrantes, de los cuales unos 2.700 manifestaron interés en trasladarse al desarrollo de +Colonia. El empresario explicó que la iniciativa surgió dentro de una comunidad que nació en el ámbito virtual y que comenzó a organizar encuentros presenciales en distintas ciudades del mundo. “Hace dos o tres años apareció la propuesta de desarrollar una urbanización donde sus integrantes pudieran encontrarse y vivir durante períodos del año”. Según relató, la convocatoria reunió cartas de intención de personas dispuestas a invertir en sus propias viviendas por más de 500 millones de dólares. Posteriormente, la comunidad comenzó a estudiar posibles destinos en Sudamérica, entre ellos, Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay.

Finalmente, eligió +Colonia. Según Bastitta, la elección de Colonia no fue solamente el resultado de una evaluación de oportunidades inmobiliarias o de las condiciones para desarrollar el proyecto. El líder de Praxis, Dryden Brown, tiene “un vínculo personal con el lugar a partir de varias visitas que realizó antes de definir la instalación de la comunidad”. “Se enamoró del lugar, él personalmente”, resumió el empresario. En esos recorridos conoció algunos de los paisajes y espacios naturales que rodean la ciudad, como El Calabrés, la cantera, la zona de Ferrando y el arroyo de La Caballada, que Bastitta describió como “una zona muy linda y muy especial de la naturaleza”, así como “del Barrio Histórico, su arquitectura, la tranquilidad y la calma que ofrece Colonia”.

Según Bastitta, la experiencia de conocer el departamento permitió que el fundador transmitiera su entusiasmo a otros integrantes de Praxis que todavía no habían viajado a Uruguay y tuvo un papel importante en la decisión final. Así, el proyecto que comenzó como una comunidad virtual de afinidad tecnológica encontró en Colonia un lugar donde sus integrantes imaginan encontrarse y establecerse.

El acuerdo, que establece multas en caso de incumplimiento por alguna de las partes, según comentó Bastitta ante una pregunta realizada por el edil Martín Collazo (FA), comprende un área de unos 350.000 metros cuadrados, próxima a la entrada de El Calabrés, cuyo desarrollo se realizará progresivamente durante un período estimado de siete a diez años. Bastitta insistió en que la inversión está centrada en residencias y no en la instalación de una estructura productiva con condiciones regulatorias especiales. “Estamos hablando de un porcentaje chico de los miembros de Praxis que expresaron esa vocación. Son 2.700 del total de 150.000 que expresaron la vocación de moverse hacia este nuevo desarrollo”, explicó.

Sobre la cifra de inversión que se manejó públicamente, señaló que surge de las intenciones de esas personas de adquirir viviendas. Agregó que el impacto económico podría ser mayor si algunos de los residentes crean empresas, desarrollan emprendimientos y contratan servicios en Colonia.

La primera etapa comenzaría en 2027 mediante alquileres. Bastitta contó que +Colonia consultó a los casi 500 compradores de viviendas para saber quiénes estarían dispuestos a alquilarlas y relevó unas 150 unidades interesadas. “Los miembros de Praxis quieren alquilar la mayor cantidad de unidades posible de las que se vayan inaugurando entre el año que viene y el siguiente”, explicó.

Pedro Leizagoyen. Foto: Ignacio Dotti

La empresa +Colonia está intermediando entre Praxis y los propietarios de las viviendas que se están construyendo actualmente para concretar esos alquileres. La intención es que integrantes de la comunidad puedan viajar a Colonia, permanecer algunas semanas o un mes y conocer el lugar antes de decidir si adquieren una residencia. “En 2027 lo único que tenemos para ofrecerles es aproximadamente 150 unidades en alquiler, eso es todo lo que tenemos”, aclaró.

Los primeros edificios específicos de Praxis tienen plazos más largos: el lanzamiento comercial podría concretarse antes de finalizar 2027, mientras que las obras comenzarían probablemente a principios de 2028 y culminarían en 2030.

El empresario vinculó la llegada de los primeros residentes con la consolidación del Distrito Génesis. Para el próximo año, +Colonia prevé inaugurar un supermercado, una farmacia, un club, cuatro locales gastronómicos, paseos comerciales, un salón de eventos e instalaciones deportivas. También comenzaría la construcción de un colegio privado, cuya puesta en funcionamiento dependerá de la matrícula que logren reunir.

El debate sobre los “tecnofascismos”

Uno de los intercambios más tensos se produjo cuando el edil Leyzagoyen cuestionó la caracterización de Praxis como una comunidad sin orientación ideológica definida. “Yo le puedo decir que son tecnofascistas, tienen una ideología, una ideología que vienen a transformar”, planteó. Leyzagoyen preguntó a Bastitta si se consideraba democrático y mencionó su identificación con el pensamiento libertario y su condición de asesor del presidente argentino, Javier Milei. “¿Cómo lo vamos a pensar nosotros políticamente?”, preguntó el edil, quien reclamó información más concreta sobre quiénes integran Praxis y qué representan.

Bastitta rechazó esa caracterización y sostuvo que no corresponde atribuir una misma ideología a todos los integrantes de una comunidad de esa dimensión. “En una comunidad de 150.000 miembros voy a encontrar de todo. Entonces, lo que no está bien es hacer un juzgamiento general de la comunidad por algo que uno lee o asume o supone”, respondió. Y agregó: “Eso para mí es una actitud casi autoritaria y fascista, hacer una generalización de una comunidad, meter a todos en una bolsa y decir: ‘Estos son todos tecnofascistas’”.

El empresario dijo que dentro de Praxis hay personas con posiciones políticas diversas, y reconoció que “algunas publicaciones que generaron controversia son expresiones artísticas de integrantes de la comunidad”.

Otro de los puntos que buscó aclarar fue la diferencia entre Praxis y Próspera, el proyecto de ciudad privada desarrollado en Honduras. “No hay ninguna relación entre Praxis y Próspera”, aseguró.

Explicó que Próspera fue concebida como una charter city, con un marco regulatorio y beneficios especiales, a partir de una legislación hondureña que posteriormente fue declarada inconstitucional. Según Bastitta, ese proyecto terminó involucrado en un conflicto judicial con el Estado de Honduras. “Esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo con Praxis. No hemos pedido absolutamente ningún beneficio especial”, afirmó.

El empresario se definió como “libertario”, pero sostuvo que el acuerdo con Praxis no contempla excepciones a las leyes uruguayas. “A nosotros nos rigen las mismas leyes que a cualquiera que haga un proyecto al lado nuestro de las mismas características”, expresó Bastitta, quien a lo largo de la sesión insistió en definirse como “uruguayo”, ya que cuenta con esa nacionalidad y también la argentina.

Foto: Ignacio Dotti

La comparación con los valdenses

La intervención del edil nacionalista Luis Garat introdujo una perspectiva histórica en el debate. El representante nacionalista sostuvo que las sociedades “suelen reaccionar con miedo e intolerancia ante lo desconocido” y recordó la llegada de los migrantes valdenses al departamento de Colonia hace más de 150 años. “Me trajo a la mente situaciones que vivió nuestro propio departamento de Colonia hace más de 150 años, y que fue bendecido con la venida de comunidades como la comunidad valdense”, expresó.

Garat recordó que los valdenses llegaron a Colonia después de enfrentar situaciones de intolerancia religiosa en Florida. “Y, sin embargo, el departamento de Colonia se abrió, demostró tolerancia. Y vaya si habrá departamentos en el país que quisieran tener toda la pujanza que han demostrado en estos 150 años los valdenses no solo como empresarios, sino como gente de la cultura, gente de la ciencia. Y esto es muy similar, las cosas se repiten en la historia”, sostuvo.

El Frente Amplio mantiene sus dudas

Al finalizar la sesión, la bancada del FA difundió una declaración en la que valoró la comparecencia de Bastitta, pero advirtió que varias respuestas no fueron suficientes para esclarecer las interrogantes existentes.

Los ediles destacaron que su esfuerzo permitió acceder a información de primera mano y valoraron la disposición del empresario a responder las preguntas de las distintas bancadas. Sin embargo, señalaron que todavía persisten “puntos grises” y anunciaron que lograron establecer una reunión con representantes del Poder Ejecutivo, particularmente de Presidencia de la República, para profundizar en esos aspectos.

La bancada reafirmó su compromiso con la tarea de contralor y sostuvo que continuará solicitando información y exigiendo un control institucional estricto y el cumplimiento de la normativa vigente.