El local que dejó vacante la vieja paragüería de la peatonal Bacacay es ocupado desde ayer por el bazar Samud, que abandonó su espacio en Mercado Ferrando y se suma al renacer de la calle empedrada. Daniel Alonzo, su responsable, cuenta que además de la tienda madre, con su variedad de especias y mezclas, y productos nacionales artesanales, decidió dar un paso más escuchando al cliente, que le pedía otras cosas. Por eso, en esta nueva propuesta suma servicio de café de especialidad de Café Doré, estilo americano, y continúa con la oferta de té que ya mostró en algunos eventos, más un almacén de especialidades.

Foto: Alessandro Maradei

Alonzo promueve la compra en comercios de cercanía y de productos que no vienen envasados y pueden venderse a granel. “Nos motiva mucho llegar a la peatonal, que está reactivándose. Además, este lugar en el que estamos tiene alrededor de 100 años; mantuvimos el estilo, parte del mobiliario y la vidriera antigua. Es un pequeño gran local, diría yo, con un marcado estilo de época. Va de la mano de las especias o de pasar a llevarte un té calentito con menta, un café, un roll de canela; apostamos a eso. Más adelante, porque el lugar lo permite, avanzaremos con otras ofertas”, relata el cocinero, que anuncia charlas, talleres, catas y su primer libro, que presentará el mes próximo. Se trata de Cocina con especias, una producción junto a editorial Planeta para aplicarlas a nivel local, en platos diarios y no tanto.

Pablo Balbuena. Foto: Alessandro Maradei

Samud (Bacacay 1322) abre de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 y sábados de 10.00 a 15.00.

Noche bávara

Este sábado a las 20.00 cervecería Índica, junto a una serie de colaboradores, lanza su primera weissbier, es decir, una cerveza tradicional alemana de trigo, a la que bautizaron Caperuciten. En el evento de hoy va a servirse acompañada de weisswurst (salchicha blanca alemana) elaborada en la casa para ese lanzamiento de corte tradicional bávaro, además de pretzels y chucrut, todo por $ 650. Se ingresa únicamente con reserva al Whatsapp 091 299 919.

Limeño reconocido como Mejor Restaurante del Mundo

Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez (de quien puede verse un documental actualmente en Netflix) y Pía León, el restaurante peruano Central pasó de la segunda a la primera posición de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, que se reveló en Valencia (España) el martes pasado. Se trata de la primera vez que un restaurante de América Latina ocupa la primera posición en el ranking, que lleva 21 ediciones. El segundo lugar lo ocupó el español Disfrutar, y el top cinco se completa con el madrileño Diverso, el vasco Asador Etxebarri y el danés Alchemist, de Rasmus Munk. En el puesto seis está el segundo latinoamericano de la lista, y también es de Lima: Maido, del chef Mitsuharu Micha Tsumura, que subió cinco puestos. Quintonil, el proyecto del mexicano Jorge Vallejo, se mantiene en la novena posición, mientras que el brasileño A Casa do Porto, de Jefferson y Janaina Rueda, baja del 7 al 12.