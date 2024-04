El boliche Baker’s (Pablo de María y Charrúa) cumple ocho años y tira la casa por la ventana desde el jueves 18 al sábado 20 de abril, con la participación de algunos de los mejores bartenders del continente. Para la ocasión, representantes de Employees Only, un prestigioso speakeasy de Nueva York (número 14 en el ranking North America 50 Best Bars) y de la estrella de Ipanema, Nosso, de Río de Janeiro (50 Best Bars Discovery), se trasladarán a Montevideo para saludarlo con sus creativas mezclas.

Vale recordar que en 2019 Baker’s se colocó entre los 50 Best Bars Discovery, una categoría que funciona como extensión de los 50 Best Bars, que a su vez es una versión bebible de los 50 Best Restaurants. Este reconocimiento impulsó al equipo responsable a tender puentes con bares destacados de Argentina, Brasil, Perú, México y Estados Unidos. A esto se agrega que los socios actuales (Andrés Rubino, Fidel Sarli y Agustín Enríquez) apuntan a renovar sus instalaciones y encarar todo lo que vendrá.

Foto: s/d de autor, difusión.

Mientras el boliche que empezó a andar en 2016 bajo la batuta de Santiago Urquhart ultima detalles de decoración, la previa de los festejos tendrá lugar en el Hyatt Centric Montevideo el jueves. Allí los equipos de Nosso y Employees Only darán una masterclass de 17.00 a 19.00, destinada a profesionales, aficionados y curiosos que quieran ahondar en la coctelería de alto nivel. A las 20.00 ambos coparán Moderno Bar, ubicado en el hall del hotel, donde comenzará la fiesta propiamente dicha. Al día siguiente, el equipo de Employees Only estará a cargo de la barra de Baker’s, a los que se sumará la participación de los cariocas de Nosso.

En todos los encuentros, que serán abiertos, se abonará únicamente el precio de la consumición. Para asistir a la masterclass es necesario inscribirse en https://ladiaria.com.uy/Uqe.