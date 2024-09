“Tenemos la experiencia de organizar campeonatos regionales, departamentales y el nacional, pero un evento de esta magnitud es la primera vez para todos nosotros”, recalca Fabrizio Sergio, presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA). “No es un evento común y corriente; tiene otros requisitos, es un desafío. Estamos trabajando a pleno, dejándolo todo en la cancha, como se dice, y muy contentos, porque se están logrando los objetivos que nos planteamos”. Entre la expectativa y la presión, la organización local, los 41 equipos de asadores, más un jurado compuesto por 20 profesionales, se preparan para 48 horas de asar, probar y evaluar. El primer Mundial de Asadores que se disputará en Uruguay implicará una cantidad inédita de parrillas en simultáneo, durante dos días, en Espacio Modelo.

La convocatoria, que incluyó un viaje promocional a Barcelona para captar asadores, dejó un saldo de 126 participantes que llegan desde México, Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá y República Dominicana, a los que se agregan los competidores uruguayos. Si bien la delegación ministerial no logró, por cuestiones de costos, sumar equipos europeos, habrá, sin embargo, jueces de Emiratos Árabes y de Bristol, Inglaterra.

El viernes hubo una reunión para unificar criterios, basados en una escala de 0 a 10 y apoyados en una aplicación desarrollada para no usar papel y que el registro digital evite suspicacias sobre los resultados. El reglamento tiene prohibiciones y penalidades que los 18 fiscales de campo, más otros 24 a ciegas (en un cuarto, a puertas cerradas), estarán continuamente revisando: por un lado, que se utilicen únicamente los ingredientes que se permiten en las canastas que reciben los competidores, ningún aderezo, grasa o producto adicional, que el aluminio solamente se utilice para la guarnición, nunca para las carnes, que usen salmuera, si desean, pero que no inyecten las carnes; por otro, que no se corte ni se modifiquen las proteínas (el pollo se entrega entero, no se marca el costillar, el pescado –para el caso, corvina rubia– se presenta abierto por la panza). En caso de transgredir esas reglas, el equipo corre el riesgo de ser penalizado e incluso descalificado.

Existe un detallado cronograma para garantizar igualdad de condiciones para los equipos: a las 8.00 se prenden los fuegos, 8.10 se reparten las canastas y 8.20 se entregan las proteínas, seis equipos por turno, con una diferencia de una hora, para ser equitativos en los tiempos de cocción que tendrán.

Se desarrollarán tres categorías por día de las seis estipuladas en el certamen, que son costillar, pescado, pollo, cerdo, paleta de cordero y postre. Así irán puntuando para la competencia general. Como categoría extra, con incentivos aparte aunque no suman puntos, y como señala el presidente de la AUA, “para ponerle picardía y hacerlo divertido”, se asarán molleja y chorizo.

Un asunto crucial en el mundial es que los asadores trabajen las piezas en el punto solicitado en cada caso, ni pasadas de cocción ni crudas. “Vamos a pedir jugos blancos”, explica Fabrizio Sergio. Traducido al lenguaje de un comensal común, eso significa que sea una cocción uniforme, pareja, en la que no puede haber jugos rojos o, lo que es igual, “a punto, más”.

A la vez, para los postres se solicitará que haya un 50% de contactos con parrilla o humo. “Después”, dice Sergio, “es bastante libre, no hay una técnica específica”, en contraposición con las carnes, ya que el pollo se asará al gancho, el costillar, al libro, el cerdo, la paleta y el pescado, a la parrilla. En cambio, para la propuesta dulce los equipos pueden decidir qué hacer con la variedad de ingredientes que tendrán en su canasta, que van desde harina y dulce de leche hasta frutas.

En cuanto a los premios, están estipulados en US$ 3.000 para el primer puesto, US$ 2.000 para el segundo y US$ 1.000 para el tercero, más US$ 500 para chorizo y morcilla. El resto de las categorías se llevan medallas.

El público que asista podrá hacer degustaciones de lo que se esté asando, a la vez que tendrá la opción de asistir a clases magistrales, participar en sorteos, disfrutar de la plaza de comidas y de los shows musicales.

Desde el lunes estuvieron llegando insumos para la competencia a Espacio Modelo, en un concurso que además de implicar un gran trabajo logístico, que suma parrillas y equipamiento lumínico al área, comprende decisiones de cuidado ambiental, como la elección de la leña. La organización se decidió por la leñería Capurro y, entendiendo que es un recurso finito, se utilizará una variedad que es plaga en el monte, que se corta y muchas veces no se usa. Los camiones con madera fueron haciendo acopio desde el miércoles para cada competidor, y está prevista una reserva de cuatro toneladas más, por las dudas.

En cuanto a la seguridad, junto a los servicios de salud que velarán por los competidores habrá un camión hidrante instalado en el lugar para tener a raya tanta fogosidad.

El Mundial de Asadores tendrá lugar el 21 y 22 de setiembre en Espacio Modelo. Las entradas están en venta en www.redtickets.uy: general por día $ 350, mayores de 65 años $ 290 por día, combo por ambos días $ 580.

Festival de primavera en el Prado

Una nueva edición del Picnic en el Botánico transformará en un jardín de gente durante dos días, este sábado y domingo, desde las 11.00 hasta la noche, el Jardín Botánico (19 de Abril 1181). En la edición anterior concurrieron más de 90.000 personas. Al igual que Ollas del Mundo –la feria de invierno que organiza el equipo de Garage Gourmet–, se trata de una instancia en la que confluyen cocineros y comunidades extranjeras con una gama de propuestas para ampliar los paladares. El mercadito con productos seleccionados es otra manera de probar y llevar a casa conservas, fermentados, frutos secos y bebidas probióticas, en tanto que una feria de plantas alienta el intercambio entre viveristas y aficionados. Todo esto, con entrada libre, intercalado por charlas y clases de cocina, además, por supuesto, de música en vivo.

De los agregados destacables: la zona Pastito, enfocada en la sostenibilidad, donde se podrá reciclar recipientes plásticos, compostar yerba y encontrar propuestas vegetarianas, veganas y sin gluten. Por otro lado, el espíritu pet friendly del festival se verá reforzado gracias a un espacio designado para que los perros puedan correr libremente, sin necesidad de tener correa.

Catalanes en la plaza Varela

Este sábado 21 de setiembre una nueva Fiesta Mayor del Casal Català de Montevideo anima la plaza Varela como forma de estrechar vínculos culturales. La fiesta, con comidas típicas incluidas, irá de 13.00 a 17.00.

Séptima Edición de la Fiesta de la Chacra

El viernes fue la apertura institucional de la Fiesta de la Chacra en el Centro de Educación Rural ubicado en la ruta 7 km 56,700, San Jacinto. En tanto, el sábado 21 y el domingo 22 las actividades comenzarán a las 9.00 con diversas propuestas culturales, artísticas, recreativas y gastronómicas que se desarrollarán durante todo el día.

La fiesta propone la recreación de la vida en la chacra con reconstrucciones históricas, vestimentas típicas, exposición de herramientas y objetos antiguos, feria de productos tradicionales, comidas típicas de la ruralidad, espacios de encuentro, una variada grilla de espectáculos y lo más destacado de la producción chacarera canaria.

Las entradas generales cuestan $ 100, se compran en Redtickets o en el predio, y los menores de 12 años ingresan gratis. Para consultar la programación: https://www.imcanelones.gub.uy/es/content/fiesta-de-la-chacra-2024