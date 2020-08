Lucía Sommer no fue parte del elenco de La reunificación de las dos Coreas, una puesta en escena de la Comedia Nacional con dirección de Mario Ferreira en la que coincidieron público y crítica (compartió los premios Florencio en las categorías de mejor dirección y mejor espectáculo). Es más, Sommer vio antes la Caperucita (Le petit chaperon rouge) escrita y dirigida por Joël Pommerat (Roanne, 1963), el mismo autor que deslumbró en el Festival Internacional de Artes Escénicas del año pasado.

Pero sus compañeros del elenco oficial pensaron en ella para dirigir otra pieza de Pommerat, Círculos/Ficciones, que se estrena hoy a las 21.00 en sala Verdi (Soriano y Convención). Le acercaron en realidad dos opciones de Pommerat: también estaba disponible Tiemblo. “Las dos eran geniales, pero esta me dejaba más libertad para inventar una forma de resolverla. Me fui metiendo en ese mundo bastante complejo de la obra, que es como varias en una”, adelanta la directora. “Caperucita me impactó: no sabía qué iba a ver, pensé que iba a hablar del abuso infantil y vi el cuento y al mismo tiempo todas las capas de significado que despertaba. Igualmente, si bien vi Las dos Coreas, entrar en contacto directamente con el texto no me había pasado: vos solo con el papel y tu imaginación. Así que fue bastante revelador. Además, esta es una obra que él hizo, por invitación de Peter Brook, en el Théâtre des Bouffes du Nord, que tiene la particularidad de ser circular. En este caso la Verdi es a la italiana, pero no deja de ser cambiante el punto de vista del espectador, fue algo que trabajamos”, cuenta, además de recalcar que confía en la capacidad creadora de su reparto.

De nuevo, la Comedia se enfrenta a una pieza coral y fragmentada de este dramaturgo contemporáneo en la que ocho actores se encargan de todo en un escenario despojado, prácticamente la caja negra, un banco y las épocas que pasan desde mediados del siglo XIV y principios del siglo XX hasta ahora, sin cambios de vestuario o mayores señales que el sonido y la música en vivo de Juanita Fernández. “El nudo está en el título: ver a la humanidad que camina en círculos. Plantea ese viaje hacia el pasado y hacia el presente permanentemente, con historias distintas que podrían ser la misma: el ser humano tropezando con la misma piedra”. Por otro lado, Sommer rescata una revelación del autor que suena a desafío: “Él dice que en esta obra todas las historias son reales menos una, y juega con esa idea de cuál es la ficción que se va sosteniendo”.