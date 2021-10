“En realidad arrancó como un tema bien ratonero pero no lo quería pomelear y lo dejé simple, medio folk”, dice Federico Dinamita Pereda sobre la canción que acaba de lanzar con su banda —disponible en Youtube—, La Swing Factory: “Es lo que parece”. Parece y es una canción más tranquila de lo que suele ser su artillería cercana al rock anglosajón setentero. El cantante lo ubica en unas coordenadas entre The Eagles, Fleetwood Mac y Tom Petty.

Por supuesto, cuando Pereda cuenta que su tema era bien “ratonero” no lo dice en el sentido del lunfardo rioplatense, de seducir o excitar, sino de estética musical, parecido al estilo de la banda argentina Ratones Paranoicos, máximos exponentes del sonido Stone en la vecina orilla. Y por pomelear se refiere al personaje Pomelo, de Peter Capusotto y sus Videos, que es, como se sabe, un estereotipo hiperbólico de todo lo peor de varias cruzas de cantantes de rock argentinos.

De todos modos, el músico cuenta que el personaje creado por Capusotto le divierte, y subraya que el ADN del rock argentino es “más desfachatado, sexual y fiestero” que el uruguayo, al que no siente “tan divertido o tan sexual”. “Tampoco es que este tema que hice sea eso, pero la música que a mí me mueve es esta. Lo digo desde cómo se construye la música, el groove, el ritmo y el sonido. Yo no lo hago para Argentina ni nada, simplemente que este tipo de rock, para enmarcar esta canción, en realidad tiene todos esos elementos más del rock gringo, pero llevados a una canción en español. Yo la siento que es una canción de acá, un rock local”, aclara.

Pereda lanzó esta nueva canción y no tiene apuro por publicar otras en el corto plazo. Dice que se está amigando con los procesos creativos, “en vez de fisurarse para estar todo el día publicando en las redes un tema nuevo atrás del otro”. Hace un año, con la pandemia y todo eso, decidió poner “mucho esfuerzo” para sacar “lo mejor posible” una canción. “Obviamente que me encantaría tener tremendo disco pronto ahora. No es que no lo hago por falta de música, porque en realidad tengo muchos temas grabados, pero este fue al que le tiré toda la energía porque me parece que es la mejor canción que tengo”, dice.

No obstante, hoy estrenará algunas canciones más —dos o tres—, además de repasar las de siempre de su repertorio. También con su banda revivirán “algunas gemas de los 70”, como, por ejemplo, el clásico “The Chain”, de Fleetwood Mac, del ya legendario álbum Rumours (1977), que Dinamita y compañía la tocaron primera vez el año pasado, también en La Trastienda, y tuvo buena acogida.

“Una de las bandas que más estudié en este tiempo fue Fleetwood Mac, de la cual era bastante fan de la época de Peter Green, pero después no le había dado mucha bola. Pero desde hace dos años me puse a estudiar bien los discos de ellos. El bajista del grupo, John McVie, fue uno de los cultores del rhythm and blues en Londres, tocó con todos, John Mayall y Eric Clapton. O sea que llegó a ese pop magistral después de haber grabado el más alto rock and roll y blues posible”, sentencia.

Dinamita y la Swing Factory hoy a las 21.00 en La Trastienda (Fernández Crespo y Paysandú). Entradas por Abitab a $700 y $900

Fattoruso más coro de niños

Hugo Fattoruso se presentará junto al Coro Nacional de Niños del Sodre, bajo la dirección de Víctor Mederos, y hará un recorrido por su larga carrera solista, pero también de algunas de las bandas que integró, como Los Shakers. La cita será el jueves a las 20.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel, las pocas que quedan van desde $80 a $190.

La Triple Nelson

El trío comandado por Christian Cary acaba de levantar el premio Graffiti en la categoría Mejor álbum de rock y blues por su último disco, Mi bien (2020), que lo siguen presentando en vivo. El viernes lo harán en Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto y Maciel) a las 21.00, con entradas por Abitab que van desde $670 a $970. Tampoco faltarán las canciones de los casi 25 años de carrera de la banda.

Homenaje a Piazzolla

En el marco del Festival Viva el Tango, organizado por Joventango, habrá un homenaje por los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, con Francisco Falco, Ricardo Olivera, Valeria Lima, Olga Delgrossi, Nelson Pino, Nancy Devitta y Sergio Arevalo. El evento será el martes a las 20.30 en la Sala Principal del Teatro Solís. Las entradas valen $450.

Ricardó Nolé trío

Mañana a las 18.30 en el Teatro Solís tendrá lugar un nuevo concierto del Ciclo internacional de piano, a cargo del trío de jazz comandado por Ricardo Nolé (piano), Roberto de Bellis (contrabajo) y Miguel Romano (batería). Interpretarán piezas de Keith Jarrett, Benny Golson, Chick Corea y Bud Powell, entre otros popes del género. La entrada es gratuita, con previa inscripción, llamando al 1950 3323 o 3325, o enviando WhatsApp al 099 186 951.

Chenal en la Sala Zitarrosa

La música uruguaya Chenal presenta su segundo disco, Humanos y Monstruos, que está inspirado en la ópera y dividido en dos actos, “donde los sonidos pop, rock y urbanos son su esencia, es un viaje hacia la perdición y el encuentro con uno mismo”, se señala en la gacetilla. La cita será el miércoles a las 21.00 en la Sala Zitarrosa, con entradas por Tickantel a $280.

Coti & Los Brillantes

El músico argentino Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, mejor conocido como Coti, vuelve a Montevideo. En esta oportunidad, se presentará en Complejo Sala (Rio Branco y Galicia), mañana a las 21.00. Las entradas se consiguen por RedTickets a $1650 y $1950.