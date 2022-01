“Va a ser el show que damos siempre: cañero, para delante y que te vayas sordo”, dice Fabián Chupete Furtado, vocalista y líder de la banda de metal Rey Toro, que hoy desde las 22.00 hará de las suyas en el bar Route 66 de El Pinar (Larrañaga y Eduardo Pérez, en el kilómetro 29 de la ruta Interbalnearia), con entradas a $ 450. “Con la caterva hay un trato de ida y vuelta. Si bien tocamos y hacemos las canciones para nosotros, hay parte del show en que se complace a la caterva; es un público al que le estamos muy agradecidos, porque nos espera, nos banca y va a todos lados. Si se presta la noche, haremos algún quiebre en el show y vamos a tocar alguna balada, por así decirlo”, cuenta Furtado.

El último disco de la banda es III, de 2015, y ahora está en el proceso de un nuevo álbum. Los músicos de Rey Toro ya pasaron la etapa de las maquetas de las canciones –especie de bocetos, en la jerga musiquera– y están buscando estudios para grabarlas “urgentemente”, dice Furtado, para presentarlas “bien ensambladas” en vivo y mostrar “un repertorio más fresco”. De todos modos, en un toque en Aguas Dulces, en el arranque del año, ya presentaron cuatro canciones del disco que se viene, y hoy harán lo mismo.

El músico adelanta que el nuevo álbum será más corto en canciones –mas no en minutos–, tendrá ocho o nueve, y de tempos más rápidos. “Es un disco conceptual en cuanto a las letras. Si bien nuestro material, la trilogía, es conceptual en sus tres escalones, este disco en sí mismo es el concepto, aunque tampoco puedo decir cuál es”, señala Furtado, y sí adelanta que el álbum no se llamará IV, como indicaría la lógica sucesión numérica, luego de I, II y III, sino que están barajando varios nombres tentativos, sin números. Esto significa un quiebre con lo anterior, pero no sólo por el título: “Si bien es Rey Toro, aceleramos bastante la cosa. Los temas son más cañeros. En algún momento íbamos a tocar más trash, más punk o no sé cómo decirlo”, señala.

En setiembre de 2020 la banda presentó el espectáculo I, II, III... probando en Sala del Museo. En esa oportunidad, debido a los protocolos por la pandemia, la gente debía estar sentada, por eso el músico exhortaba a que los seguidores del grupo fueran en plan “pogo mental”. Para el toque de hoy también habrá aforo, porque los músicos de la banda “no pregonan” el “pase verde”, porque entienden que “eso es discriminar”, dice Furtado, y “hay que respetar también al que está medio paranoico o el que tiene defensas bajas”. “El pogo ya vendrá. Calculo que cuando la gente empiece a sacarse los miedos y el sistema médico no apabulle tanto, bajará la cosa y se podrá hacer pogo. Es una música enérgica y justo viene un disco que es más enérgico”, comenta.

El músico cuenta que tomó la pandemia “bastante tranquilo”, aunque es asmático de toda la vida y tiene problemas respiratorios, porque además fuma; se cuidó al principio, en la etapa de más encierro. “Justo me agarró en un quiebre de casas, me estaba mudando, me vine a una casa mucho más grande. El ostracismo a mí no me pega mal, me encanta. Busco muchas cosas para hacer y tengo. Entonces, no la sufrí tanto”, confiesa.

“Peste, / peste otra vez. / Pensar que estabas bien / y ahora vas a morir. / Peste, otra vez. / Pensar que estaba bien / y ahora voy a morir yo también”, cantaba Furtado en “Peste”, un tema del primer disco del grupo, de 2003. Furtado acota que la canción es un clásico de la banda y hace 20 años que cierran todos los shows con ella. “Si funciona en los toques, chau. Además, de acuerdo a cómo vemos o vivimos el show en el momento de la noche, le agregamos más finales. La gente en el final se pone encendida del todo y pide... Hemos llegado a hacer hasta siete finales. ‘Peste’ es inamovible, no se puede quitar, es como ‘Carne’”, finaliza.

Festival Medio y Medio

El ya clásico evento veraniego del club de jazz y restaurante de Punta Ballena sigue a toda pompa. Hoy es la última presentación de la cantante mexicana Julieta Venegas, pero las entradas ya están todas agotadas. Todavía hay tickets para la presentación de la argentina Loli Molina, que tocará el jueves a las 22.00. Las localidades se consiguen por Redtickets y van desde $ 950 a $ 1.350. Además, el viernes a las 22.00 en el festival Medio y Medio se presentarán los también argentinos de Cruzando el Charco, con entradas por Redtickets que van desde $ 1.150 a $ 1.550. El grupo se formó en 2012 en la ciudad de La Plata, buscando amalgamar diferentes estilos musicales, “fusionando el rock con candombe, la cumbia, el reggae, el pop y el funk, para llegar a un sonido firme y contundente”, según la biografía publicada en la página web del grupo.

Ernesto Tabárez e Iván Krisman en el Patio del Museo

Los músicos se presentarán el jueves a las 21.00 en el patio de Sala del Museo (rambla 25 de Agosto y Maciel). El dúo tocará un repertorio compuesto por versiones acústicas de Eté y los Problems y de otros artistas, con arreglos de guitarra, bandoneón, mandolina y un contrabajo que Krisman se armó con un tambor de lavarropas. La entrada es gratuita.

HA Dúo

Hugo Fattoruso y Albana Barrocas se presentarán hoy a las 21.30 en el bar La Onda de La Paloma. Por reservas: 096 150 294. Además, mañana tocarán a las 19.30 en el teatro Xirgú de Punta del Este.

Lucía Ferreira

La cantante está de gira por el este. Hoy se presenta en el restaurante La Jarana de Barra de Valizas, el miércoles en el parador Mucho Bueno de Cabo Polonio y el viernes en el centro cultural itinerante Proyecto Migra en La Paloma.

Martín Buscaglia

El músico se despachará con un show íntimo el viernes a las 22.00 en el Club de La Pedrera. Por reservas: 091 879 626.