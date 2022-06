Jorge Nasser se pone unos lentes de sol espejados. Está rodeado de micrófonos y lo bombardean los flashes. Así, con una clara parodia del show business, empieza el videoclip de “Sueño”, la nueva canción de Níquel, lanzada a fines de mayo. La banda de Nasser volvió en 2020, luego de casi dos décadas de inactividad, con una presentación en el Auditorio del Sodre –que en 2021 vio la luz en plataformas digitales como disco en vivo–. El grupo se entusiasmó y empezó a grabar un disco de estudio, el sucesor del ya muy lejano Prueba viviente (2000), de otro país, de otro dólar. Para Nasser, “está bueno que haya vuelto una de las bandas fundacionales de los 90, con aquel estilo que mezclaba un poco más de rock americano y blues, con una paleta de colores más abierta que lo que había”.

El cantante cuenta que el álbum lo están grabando de forma totalmente “laxa” y la idea es que sea publicado con toda la pompa a fin de año. Ya grabaron dos tandas de bases de las canciones y completaron algunas. “Otras fueron a revisión, entraron en boxes. Y después lo de Will, que nos partió al medio. Hasta ese momento era todo risa, pero él está ahí, en unas cuantas canciones. En ‘Sueño’ también se lo puede escuchar con su hermosa voz al final”, dice Nasser, en referencia a Wilson Negreyra, el percusionista del grupo, que falleció a fines de febrero.

Y a él le dedicarán el concierto que darán este sábado a las 21.00 en la sala principal del teatro Solís, que es el primero que harán sin Negreyra. “Son muchas cosas que van a pasar sin él, todas las que vamos a hacer. O vamos a tenerlo en otro lugar. Acá, en mi casa, está el bolso de los mojitos de Will. Las percusiones las voy a grabar yo, como antes, porque muchas veces grababa alguna cosita; no por los créditos ni nada, el percusionista era él”, dice.

“Sueño” es un rock-pop que tiene todo en su lugar. La guitarra eléctrica del canal derecho desliza una variación de acordes medio Stone –esas notitas suspendidas e irresistibles–, pero Nasser aclara que en realidad no son medio, sino “del todo”. Agrega que la canción nueva también tiene un poquito de Bruce Springsteen, otra de sus obsesiones, en ese levante épico con el coro “oh”.

Además, “Sueño” tiene un sonido más moderno, agiornado a estos tiempos que vuelan, sobre todo si se la compara con el Níquel noventero. El estilo es diferente al de “Lenguas”, el primer corte de difusión del nuevo disco, editado en setiembre de 2021 –también con su correspondiente videoclip–, que tiene un aire juguetón de britpop. Nasser acota que en eso sí se parece al Níquel de antes, porque cada canción “te puede sorprender un poco”, y adelanta que el nuevo álbum no será homogéneo, como esos que parecen “un largo mismo tema con ligeras variaciones”.

El músico cuenta que en esta oportunidad está “mucho más metido” en el papel de productor que cuando ejercía ese rol en los lejanos 90, que compartía con Pablo Faragó –guitarrista y cofundador del grupo, que no quiso participar de este regreso–, a quien cataloga como un “colaborador brillante”. “Era otra época y yo recién me estaba haciendo como productor. Ni siquiera sabía que eso que hacía era producción. Era eso que nadie se animaba a hacer por nosotros o no lo quería hacer”, recuerda.

Hablando de producción, también está la pata estrictamente económica de hacer música y de montar un espectáculo profesional. Nasser dice que en Uruguay todavía hay que discutir “muy seriamente” a nivel cultural, con todos los involucrados unidos, para plantear “a quien corresponda” que “el punto del empate para hacer un show es muy alto”. “Necesitamos que el punto de recuperación sean menos entradas, porque si no, es muy difícil”, señala. Nasser subraya que para él la música es un trabajo desde hace 30 años y eso siempre fue motivo de orgullo y una bandera.

“Para algunos es un hobby y está bien. Capaz que desde el hobby generan obras artísticas más atractivas que las que creamos los que trabajamos de esto. Porque, justamente, estamos sometidos a una serie de limitaciones y de obstáculos que capaz que en el fondo terminan impactando en la creación. A veces son temas que no se tocan porque hay pudor con eso”, reflexiona.

Sean más o menos entradas, caras o baratas, por una cuenta básica, hay veinteañeros –y más chicos– que nunca vieron a Níquel en vivo y debutaron en esta vuelta. Nasser dice que los jóvenes que actualmente se interesan por el rock, “que no son la mayoría, como antes, pero son una buena porción”, entienden “mucho más”, porque “hay mucha más data”, y eso a Níquel “siempre lo favorece”. “Cuanto más sepa de rock la gente, más tranquilos vamos a estar nosotros, porque la cantidad de pequeños detalles y data que hay incluida en los álbumes anteriores y en este que viene va a ser percibida. Eso en la gente joven se nota muchísimo más. Vienen más por ese lado que por el éxito, que aparezcas en la tele o esas cosas de antes. No es por popularidad que vienen sino por la música, y eso es precioso”, finaliza.

Níquel en el teatro Solís, este sábado a las 21.00. Entradas por Tickantel. Van de $ 500 a $ 1.200.

