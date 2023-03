Todo está por pasar es el nuevo álbum de Trotsky Vengarán, que salió a principios de diciembre de 2022 y está disponible en plataformas digitales. Ya es el decimotercer disco de la banda de Guillermo Peluffo, Hugo Díaz y compañía, que anda por las más de tres décadas de carrera. El último disco del grupo fue Los valientes, de 2018, y estos cuatro años y algo fueron el período más largo de la banda entre dos álbumes. Obviamente, se debe a lo que pasó acá, allá y en todos lados: la famosa pandemia. Peluffo subraya que la banda no se puede “aguantar”, siempre quiere “generar obra nueva” y les divierte hacerlo, pero justo les correspondía “canalizar esa energía” a principios de 2020, cuando cayó aquello.

“Obviamente, no quisimos ponernos a componer en pandemia, porque las canciones que nos salían –por las dinámicas de las melodías o las letras– no correspondían al universo de Trotsky, que es una banda que tiene muchos años cantándole a una cotidianidad o que busca sus capas de composición en una vida social normal. Nos dimos cuenta de que estábamos yendo hacia lugares que no coincidían con el universo de la banda; entonces, directamente, esperamos a que pasara todo el fenómeno, para que volviera la vida social normal y desde ese lugar recibir la inspiración para componer”, explica el cantante.

Además, Peluffo resalta que para la banda la pandemia significó un cimbronazo interno, porque como quisieron salir a tocar “sin que estuviesen dadas las condiciones para un recital normal de rock & roll”, tuvieron que reformular toda su puesta en escena y así fue que armaron una serie de shows acústicos. “Y la crisis interna fue la que vivimos todos. Además de la banda, tenemos otras actividades laborales, que se suspendieron. La mitad de nosotros nos quedamos sin trabajo y sin perspectivas, así que hubo que inventarse de vuelta, pero ya no somos nenes. Yo sé que parecemos jóvenes de 30 años, pero, aunque no lo crean, tenemos más de 50, y no es fácil arrancar nuevos horizontes con esta edad. Entonces, la banda se volvió un refugio todavía mayor, por eso no quisimos esperar y salimos a tocar”, subraya.

El disco nuevo, desde la canción homónima, desprende algo de optimismo, y Peluffo subraya que fue una cuestión deliberada, de relegar “las cosas más críticas, que están pero en menos lugares del disco, y si aparecen, desdobladas a una cosa positiva”. El cantante recuerda que es algo que ya han hecho antes, “en los peores momentos personales”, pero también globales. Por ejemplo, en Todo lo contrario, “que es un disco muy buena onda” y fue editado en 2002, época de plena crisis. De hecho, una de las canciones que más sonaron de ese álbum es aquella que repetía y repetía “todo puede estar mucho peor”. “Fue tomar esa crisis y darle una vuelta de humor, porque si bien hablaba de la realidad, no nos enroscamos en la misma vibración negativa de un noticiero, por ejemplo, y la llevamos para otro lado”, acota.

“14 de Julio, / calle empedrada, / se armó un picadito / en toda la cuadra. / Parece que no / pero es cosa seria / porque el que pierde / paga la cerveza”, canta Peluffo, y luego le pasa la posta vocal a su hermano mayor, Gabriel, cantante de Buitres. Se trata de “14 de Julio”, la segunda canción del nuevo disco, y el invitado no podía ser otro que su pariente buitrero, dado que es una oda a las coordenadas donde pasaron su infancia. El recuerdo de la infancia se choca con la realidad de hoy, cuando la letra subraya que “sólo quedan fachadas, / se fueron los sueños / por la bajada; / la calle vacía, / ya nadie molesta, / al final ganaron / las viejas de la siesta”.

Peluffo –Guillermo– dice que, conversando con gente más joven que él, se dio cuenta de que también tuvieron la misma crisis, que es “interminable” porque siempre el lugar donde uno creció va a cambiar y será otro. Agrega que no es como la legendaria canción popular “Adiós mi barrio” (“viejo barrio que te vas...”), sino una anécdota “muy personal”. De todos modos, el cantante cuenta que ya le escribieron personas de otros países a las que les pasó lo mismo y se sintieron identificadas con la canción. Por lo tanto, terminó siendo aquello de “pinta tu aldea y pintarás el mundo”.

Sobre canciones que en el exterior pegan igual que acá, Trotksy Vengarán ya sabe, dado que la canción “192 Manga”, del disco Relajo pero con orden (2016), Peluffo dice que les abrió muchas puertas fuera del país, pero “nadie sabe qué es Manga, ni el 192 ni el recorrido que hace”. “Entonces, uno se tira al agua y cruza los dedos para que tenga impacto, y la verdad es que lo tuvo, porque empiezan a escribir los vecinos y de otros lados”, agrega.

La presentación oficial del disco nuevo será más adelante en este 2023, pero quienes estén ansiosos por escuchar algunas de sus canciones lo podrán hacer este sábado de noche, porque la banda tocará en el nuevo recinto Live Era (ex BJ, Uruguay y Río Branco) desde las 20.00 –entradas por Redtickets a $ 583–. Peluffo destaca que se trata de un lugar nuevo y le parece que es muy importante rescatar las salas de Montevideo. “Este tipo de salas, que son cuevas de rock & roll, son los lugares de los que salimos nosotros, por eso tratamos de ir. Además, esperamos que las noches que tocamos las bandas con convocatoria sirvan para que haya una actividad fluida y las bandas que están emergiendo tengan sus lugares”, finaliza.

