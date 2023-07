Del 6 al 16 de julio a las 14.30 en Under Movie se podrá ver Alita y sus cuentos desacomodados, que bajo la dirección de Guillermo Vilarrubí pone en escena una serie de cuentos que se elegirá tirando los dados: en cada función se representarán cuatro de los seis que ofrecen las caras del cubo. De esta manera lúdica se asegura que cada función sea diferente y se pone en juego desde el vamos la interacción con el público. Un elemento a destacar es que las funciones tendrán intérprete en lengua de señas uruguaya. Para ello cuentan con el asesoramiento de una persona sorda profunda, Ignacio Amaro, y con el trabajo de la intérprete Esthi Mirenda, quien “tiene experiencia en teatro y además es maestra, lo que hace que fluya con más naturalidad el encuentro de nosotros, actores oyentes, y el público sordo”.

Cada cuento aborda un tema de actualidad, cercano a la experiencia vital de las infancias, y cada uno está representado por una canción, cada una con un estilo diferente, destacan. De este modo, temas de la cotidianidad como el bullying, la adicción a la tecnología, los miedos, las familias diversas, la comunicación con personas sordas y las personas con TEA forman parte de las situaciones en las que se ven envueltos los personajes. “Pusimos énfasis en experiencias personales y en observar la realidad. Muchos de nosotros hemos sufrido bullying en la infancia, también vemos cómo los prejuicios se instalan sobre todo cuando [email protected] niñ@s (y no tan niñ@s) se comunican con personas que no son neurotípicas, que no tienen todos los sentidos disponibles, que tienen familias distintas. Sentimos la necesidad de visibilizar a aquellas personas o actividades que consideramos ricas para evolucionar en la convivencia social”, explicaron.