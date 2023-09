Las primeras funciones no fueron especialmente alentadoras. Era agosto de 1993, cuando un entusiasta grupo de amigos se presentó como Mateo x 6 en la sala más chica del teatro Stella. El público no acompañó en gran número y los músicos perdieron plata; nada que ya no le hubiera pasado antes al mítico cantautor al que se pretendía revivir, o a cualquier otro músico uruguayo relevante –o aspirante– en aquellos oscuros años 90 de reacomodamiento cultural.

La idea fue de Ney Peraza, cantante, guitarrista, compositor, arreglador, docente y responsable de las transcripciones de Mateo, cancionero para guitarra, que editó el Taller Uruguayo de Música Popular en 1996. Por un amigo hippie había llegado al mundo de Mateo solo bien se lame, y aunque ya tenía escuchado a El Kinto, ese viaje le pegó mucho más profundo. Peraza jura que uno de los concurrentes de aquellas primeras funciones de Mateo x 6 se durmió. El sueño suyo era distinto, y no le costó encontrar eco en los mejores de sus colegas para volverlo un ensayo de realidad.

Mientras el músico, periodista y colaborador de la diaria Guilherme de Alencar Pinto investigaba para su libro Razones locas el paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya, se encontró con un vagón de canciones inéditas de Mateo grabadas en casetes, que fueron a parar al oído de Peraza. Este, con las joyas melódicas en la cabeza, se puso a imaginar cómo podrían sonar en vivo y se juntó con Edú Pitufo Lombardo, Alberto Mandrake Wolf, Popo Romano, Juan Carlos Ferreira y Jorge Schellemberg para desplegar cada arreglo de Mateo como un mapa sonoro lleno de posibilidades.

De a poco, el público comenzó a acompañar las convocatorias a sus conciertos, al tiempo que la figura de Mateo ganaba prestigio y visibilidad, con la ayuda de su muerte y la promoción de sus discípulos.

En 2002 el sello Perro Andaluz encargó la primera edición del disco en vivo Mateo por 6. El fonograma trae una versión de “El tungue lé” que es casi otra canción, pero que presenta oficialmente todas las intenciones de la banda: desordenar y ordenar, sin miedo. También incluye una hermosa lectura de “Sueño otoñal”, algo menos inquietante que la original, y “Espíritu burlón”, con la que siempre le fue bien a Mandrake.

En 2017 el sello Montevideo Music Group lanzó Mateo x 6, un nuevo concierto del grupo con un repertorio que se repite –casi en su totalidad– como un mantra y que siempre arranca con “Canción para renacer”, pero nunca suena igual.

El 31 de agosto los festejos por los 30 años del proyecto tuvieron lugar en el teatro Solís, con una actuación con entradas agotadas. Siguieron en el teatro Macció de San José y continúan este domingo en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno, en el marco de una gira nacional que también llevará al grupo a Colonia, Soriano y Salto.

La formación actual de Mateo x 6 suma a siete músicos, con Ney Peraza, Mandrake Wolf, Jorge Schellemberg, Pitufo Lombardo, Popo Romano, Martín Ibarburu y la vuelta de Juan Carlos Ferreira.

Los músicos prometen deleitar a los espectadores con canciones nunca antes versionadas y una nueva sonoridad, en un espectáculo que se ha vuelto un ritual y que invita a conectarse con el disfrute, la alegría y la emoción.

Mateo x 6 se presenta este domingo a las 20.30 en el Teatro Español (Durazno). Entradas en boletería de la sala.

Barroco coral

Este sábado a las 20.00 en la sala Eduardo Fabini del Auditorio del Sodre tendrá lugar un concierto coral enfocado en la música barroca, basado en composiciones de Johann Kuhnau, Dietrich Buxtehude y Johann Sebastian Bach. Habrá cinco solistas del Coro Nacional del Sodre (Flavia Berardi, Eugenia Barrionuevo, José Noguera, Marcelo Otegui e Irene Hernández), un ensamble de instrumentos barrocos e instrumentistas especializados en el género, dirigidos por Esteban Louise. Las entradas se consiguen por Tickantel y van de $ 100 a $ 650.

Cuatro Pesos de Propina

La banda se presentará este sábado a las 20.00 en el Anfiteatro Canario Luna (Dámaso Antonio Larrañaga y José Serrato). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 350.

Camilo Astiazarán

El músico tocará el domingo a las 20.00 en la sala Camacuá, donde interpretará canciones de su primer disco, Orígenes (2019), y también nuevo material, con invitados como Gustavo Villalba, Alejandro Luzardo, Axel Silva y Ceci de los Santos. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 450.

Mariana Lucía

La cantante se presenta este sábado a las 20.00 con el formato Trío Bembón en Destilería Capicúa (Pérez Castellano y Washington). La entrada es gratuita.

Festival a beneficio

El domingo a las 18.00 en la Sala del Museo del Carnaval habrá un festival a beneficio de Ariel Peirano, fletero por más de 30 años, al que en 2021 le robaron su camioneta y no pudo volver a trabajar. Tocarán Socio, Spuntone & Mendaro, Los Prolijos, Hablan por la Espalda, Sofía Álvez, La Triple Nelson y varios músicos más. Las entradas se consiguen por Redtickets y en locales de Redpagos a $ 570.