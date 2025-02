Las marionetas contemporáneas de la compañía que dirige el ex Bosquimanos Koryak Martín Romanelli están de regreso en la principal sala montevideana, con toda la magia y poesía de esta obra en la que, cuando cae la noche, un pequeño jardín se transforma en destino de diversas especies de animales, insectos y criaturas luminosas. “Siempre me gusta ver en las cosas cotidianas la magia posible. Esto tiene que ver con mi origen rural. Al atardecer, en los arroyos, las corrientes de agua, las cañadas, conviven montones de especies: horneros juntando barro, peces, carpinchos bañándose, humanos acampando, y se arma una especie de comunidad alrededor de estos lugares, con seres muy diferentes pero que por un rato conviven. Un poco de ahí surge la idea de este jardín que se transforma, en el atardecer, en el destino de estos seres que terminan impactando en la personalidad de esta abuela a la que van a ir transformando a través de estos encuentros”, comentaba Romanelli en conversación con la diaria a propósito de su presentación en las vacaciones de invierno.

Foto: Santiago Bouzas, difusión Teatro Solís.

La obra pone en juego una serie de interrogantes –¿quiénes son esas criaturas?, ¿de dónde vienen?, ¿a qué?, ¿quién es la misteriosa anciana que cuida el jardín?– que guían al espectador a la reflexión: “No cuidamos de la naturaleza, somos naturaleza”. Como una constante en las obras de la compañía, hay una búsqueda estética que se juega a rescatar la poesía de lo cotidiano, al tiempo que sus personajes suelen dialogar con la naturaleza, estar inmersos en ella, forman parte. Se construye un universo que tiene mucho que ver con la infancia y con su manera de mirar. Aquí, una anciana se autopercibe grulla: “Es cierto que de niña tenía una fascinación por estas aves, le resultaban elegantes, misteriosas; no crean que estaba loca, no, no lo estaba. Simplemente disfrutaba vestirse como ellas, bailar como ellas. Así que después de vestirse así (ritual que ocurría al caer el sol), se dirigió a su pequeño pero frondoso jardín, lleno de flores y plantas brillantes, cuyos colores parecían resaltar al final del día, cuando el sol estaba a punto de irse”, relata la voz en off.

Dirigida por su autor, Romanelli, en la obra participan los animadores y actores y actrices Carolina Rebollosa, Sabrina Yanque, Ana Rey, Fernando Magallanes y Alejandro Nilson. Se ponen en escena diversas técnicas de animación que contribuyen a contar esta historia que continúa la línea de espectáculos como Kodama y Bosque, en la que desde una perspectiva poética se sensibiliza acerca de temas ambientales. Todos los recursos escénicos están puestos a disposición para contar una historia y dejarse llevar por la imaginación y el asombro.

Foto: Santiago Bouzas, difusión Teatro Solís.

Romanelli dirige su proyecto escénico –ahora Kompanía Romanelli, antes Bosquimanos Koryak, en una continuidad inseparable– desde hace más de una década, en la que llevó sus espectáculos a más de 15 países, desde Argentina a Hong Kong, desde España a Costa Rica, desde Paraguay a Singapur. Ha recibido tres premios Florencio y dos Iris, y ha cautivado a públicos diversos con su propuesta universal en la que la fascinación y la emoción se dan la mano.

Tendrá nueve funciones en febrero en la sala principal del Solís, desde el jueves 6 al domingo 9 y desde el miércoles 12 al domingo 16 a las 17.00. El espectáculo cuenta con intérprete en lengua de señas uruguaya. Las entradas están a la venta en Tickantel a $ 600.

Ivanke x 2

El escritor, tallerista e ilustrador argentino Ivanke, fundador del proyecto Pequeños Grandes Mundos, con el que recorrió 32 países de América, Asia, África y Europa dando talleres, está en Montevideo.

El martes 4 de febrero, de 17.00 a 20.00, estará en Charco Club Cultural (Maldonado 1477), donde presentará El mundo en dibujos, después de conocer “a más de 10.000 niños de 32 países” al recorrer “desde un desierto en India hasta comunidades en el Amazonas y tribus de África”, destacan en la presentación. La idea del taller es descubrir cómo se hace un libro, internarse en “la cocina” de sus libros infantiles. A partir de eso, los niños y niñas participarán en un taller en el que crearán un libro propio: lo imaginarán, escribirán e ilustrarán. La actividad, que es arancelada, está dirigida a niñas y niños de seis a 11 años y se compartirá una merienda. Los cupos son limitados y por consultas e inscripciones hay que comunicarse con el 092 221 940.

Animarse

El escritor Sebastián Pedrozo guiará un taller de escritura creativa dirigido a niñas y niños de 9 a 12 años los miércoles de febrero de 15.30 a 17.00 en Escaramuza (Pablo de María 1185). “La escritura creativa puede enfocarse desde varios aspectos de la lengua, sus diversos aportes son siempre consistentes en el ejercicio de la imaginación. Además, colabora con la organización de conceptos y la exploración de recursos literarios. La creación es ese motor que nos mueve a otros mundos y nos permite ampliarnos”, afirma. El taller tendrá las palabras como combustible, aquellas “que no tenemos aún, pero buscamos”, dice Pedrozo. A lo largo de cuatro encuentros se brindará una secuencia de consignas que busquen disparar y conectar ideas previas y, gradualmente, organizarlas en un texto. También se acercará material audiovisual con consejos y tips de autores calificados, que ayuden a visualizar el recorrido del proceso creativo. La actividad tiene un costo de $ 2.300, comienza el 5 y finaliza el 26 de febrero. El cupo es limitado y para inscribirse se puede escribir a [email protected] o enviar whatsapp al 091 400 034.

Sauce Melocotón

También en Escaramuza, el músico Gonzalo Deniz (Franny Glass, El Astillero) dará un taller de canciones para niñas y niños de siete a diez años, los martes de febrero de 15.30 a 17.00. Propone un acercamiento a la creación de canciones a través del juego colectivo. “Partiendo de imágenes, palabras, dibujos y personajes, se invita a realizar entre todos composiciones que luego cantaremos y tocaremos con los instrumentos a disposición (también pueden traer)”, cuenta. Deniz guiará las ideas que los niños propongan en un taller de escritura que se convertirá en taller de música. Es una actividad presencial, con cupo limitado, y tiene un costo de $ 2.500. Por más información e inscripciones se puede escribir a [email protected] o enviar whatsapp al 091 400 034.