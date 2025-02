No quedan dudas de que el escritor y editor argentino Hernán Casciari es un personaje singular: de larga trayectoria en radio, prensa y escritura, y dueño de un estilo único, popular y directo, ha sabido darse un lugar en los medios y es parte de una generación de comunicadores que no sólo blanquean con humor sus desventuras, transformándolas en relatos con los que fácilmente podemos sentirnos identificados, sino que se han liberado de cierta solemnidad al momento de opinar. Es también el creador de la marca editorial y productora Orsai y de La uruguaya (película basada en la novela de Pedro Mairal que Orsai Audiovisual realizó con sus aportes, marcando un hito en la industria cinematográfica al ser un proyecto financiado de forma no tradicional que logró concretarse), y ha publicado una veintena de libros.

Uno de ellos es El mejor infarto de mi vida, compuesto por 36 relatos escritos después de un infarto agudo de miocardio que el autor sufrió en Montevideo en diciembre de 2015. Repleto de textos irregulares y con la única relación entre sí de haber sido redactados al borde de la muerte, es quizá el trabajo más resonante y potente de Casciari. Basada en esta obra homónima y en la historia real de Hernán, se estrenó El mejor infarto de mi vida, una miniserie mezcla de comedia negra y drama, escrita y dirigida por Pablo Bossi (fundador de Patagonik y Pampa Films y creador de éxitos como Nueve reinas y Un cuento chino) y Mariana Wainstein (Barrabrava, División Palermo).

Relata la vida de Ariel Santoro (Alan Sabbagh, protagonista de la inolvidable El rey del Once), un escritor fantasma y poeta de 44 años frustrado con su propia realidad, abandonado por su esposa, Isabel (Eleonora Wexler), con una salud deteriorada (admite su sobrepeso y que “fuma como un sapo”) y presionado a escribir un libro sobre el abogado fanfarrón Augusto Briganti (Rafael Spregelburd), trabajo por el que le pagarán más de lo habitual pero que debe entregar en tres semanas, plazo que Ariel ve imposible. Este intenso combo lo lleva a sufrir un infarto en pleno acto sexual con Concha (Olivia Molina, hija de la famosa actriz Ángela Molina), una bailarina española a la que conoce casualmente y con quien se aloja en la casa en Montevideo que le alquilaron para escribir el libro en cuestión. Ariel es asistido por los dueños del Airbnb y a partir de esta experiencia bisagra empieza a comprender que su vida debe cambiar rotundamente.

Colmada de referencias y locaciones montevideanas y con gran elenco secundario (Imanol Arias, Rita Cortese y los uruguayos Romina Peluffo y Rogelio Gracia), navega con agilidad y fluidez entre la complejidad del infarto y de estar al borde de la muerte y la cálida esperanza de barajar y dar de nuevo. Junto a las microhistorias que se entretejen, retrata a la perfección los imprevistos, lo que excede nuestro control y cómo todo puede derrumbarse de un momento a otro. Su narrativa se desarrolla, con saltos temporales y la cuota justa de humor negro, como una encantadora comedia humana sobre segundas oportunidades en la que un evento médico atraviesa y transforma a todos: para Ariel, este infarto significa comenzar una nueva vida; para Concha, el vínculo con Ariel parece ser el fin de una vida dolorosa; para Javier y Alejandra, la pareja anfitriona que venía también de pasarla mal, ayudar a Ariel marca un antes y un después.

El mejor infarto de mi vida emociona y hace reír a la vez, sepas o no la verdadera historia. Sabbagh, dueño de un timing único para el humor, es el protagonista perfecto para encarnar al típico perdedor al que todo le sale mal pero que, por obra del destino, está rodeado de las personas indicadas en el momento indicado. Es una miniserie que muestra las increíbles derivaciones de una experiencia límite y plantea la vorágine (sobre todo laboral) a la que estamos expuestos; resignifica el real valor de la vida y el tiempo, lo imprescindible de la ayuda mutua, la importancia de tener salud y lo secundario de lo material, las casualidades y los azares y la onda expansiva de las buenas acciones.