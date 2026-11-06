Garo Arakelian, gran ganador de los Graffiti: “Me siento premiado en la búsqueda”

Tanto el cantautor como su álbum Milonga de Quirón estuvieron entre los más reconocidos por el jurado en las tres tandas de premiación.

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6 de noviembre de 2026 - 3 minutos de lectura

Con la ceremonia doble del miércoles y jueves se cerró un nuevo ciclo de los Premios Graffiti, que cada año reconocen a lo mejor de la música uruguaya en sus numerosas expresiones. Entre los galardones más importantes se destacan los de Garo Arakelian como compositor del año y solista masculino por su trabajo en Milonga de Quirón, que además ganó como álbum del año.

En conversación con la diaria, Garo dijo sentirse “muy agradecido” y llevarse bien con los reconocimientos: “Me parece que si tenés una lectura medianamente lúcida de cómo funciona el mundo, no podés tener conflicto con los premios”.

“Conceptualmente entendemos que cuando alguien recibe un premio es al resultado. Y está bien, siempre es así porque el resultado es lo que sale a la superficie, lo que se explicita y lo que se hace notorio, lo que se logra comunicar, pero yo me siento premiado en la búsqueda”, agregó, y desarrolló: “Esto es resultado de la búsqueda. No está aplicando una fórmula de una manera de entender la canción por los diseños de la industria musical. Esas son las cosas con las que me lleno de orgullo”.

El músico, que además es parte del fenómeno de convocatoria en torno al regreso de su banda La Trampa, explicó lo que simboliza el premio: “Estuve casi diez años buscando en profundidades de qué hablar, cómo sería una canción popular con una herencia rockera vinculada a la milonga, y de qué hablaría en mi disco. Habiendo pasado en Uruguay por una crisis, una pandemia, por la paternidad, siendo que convivimos hoy con una hecatombe, con una sociedad totalmente precarizada, bueno, ¿de qué hablar? Entonces, esa búsqueda es la que siento que me han premiado”.

En su opinión, está lleno de “discos excelentes de músicos muchísimo más talentosos”. Por eso destacó todas las etapas de la creación, desde los músicos que lo acompañaron hasta la difusión de la obra: “He tenido suerte, me han abierto las puertas en todos los medios, desde los más masivos hasta los más independientes, más subterráneos. Y eso es una fortuna”.

Volviendo a los Graffiti, en otras de sus categorías más destacadas La Triple Nelson fue premiada como banda del año por De amor, de locura y de guerra, mientras que el tema del año fue “Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada, del disco Mundo milonga.

La lista completa de ganadores incluye los dados a conocer el miércoles 21 de octubre en la ceremonia de lanzamiento en el teatro Macció de San José y los del 4 y 5 de noviembre en la sala Zitarrosa.

Tercera y última tanda de ganadores

Productor del año: Alejandro Vázquez, De amor, de locura y de guerra, La Triple Nelson (MMG)

Compositor del año: Garo Arakelian, Milonga de Quirón, Garo (Bizarro)

Solista masculino del año: Garo, Milonga de Quirón (Bizarro)

Solista femenina del año: Luana, Icónica (MMG)

Banda del año: La Triple Nelson, De amor, de locura y de guerra (MMG)

Mejor artista nuevo: Boni, Avant première (Bizarro)

Mejor EP: Ver para creer, Astroboy (Little Butterfly Records)

Tema del año: “Una risa así”, Jorge Nasser y Ruben Rada (MMG)

Álbum del año: Milonga de Quirón, Garo (Bizarro)

Premio a la trayectoria: Julio Cobelli

Votación popular, tema del año: “Los mayores”, La Nueva Escuela (MMG)

Votación popular, premio Omar Gutiérrez al artista del año: Luana

Segunda tanda de ganadores

Mejor álbum de hip hop: Doce golpes, Clipper (MMG)

Mejor álbum tropical: Directamente desde el tanque, La Nueva Escuela (MMG)

Mejor álbum de pop: No se cansen de buscar, Diego Matturro (Bizarro)

Mejor álbum de rock: De amor, de locura y de guerra, La Triple Nelson (MMG)

Mejor single de música electrónica: “Río prendido remix”, Lucía Severino (Bizarro)

Mejor single de música urbana: “Hablan por hablar”, El KB - Kung Fú (Bizarro)

Mejor single de trap: “Cuenco”, Eli Almic (independiente)

Mejor single de reguetón: “MVD”, Uri - Agus Padilla - La Deskarga - Jotape (MMG/Acid)

Mejor canción tropical: “Siento el calor”, Luana (MMG)

Mejor canción de plena: “Los mayores”, La Nueva Escuela (MMG)

Mejor canción de música popular uruguaya:* “1880”, La Marmita - Larbanois & Carrero (MMG)

Mejor single de pop: “Complicada”, Bárbara Jorcin (Bizarro)

Mejor single de rock: “Pandemia de guerra”, La Triple Nelson - Mario Carrero (MMG)

Primera tanda de ganadores

Mejor libro sobre música uruguaya: Hugo Fattoruso. Música en las manos, Daniel Colino (Planeta)

Mejor edición especial: Zitarrosa 4, Alfredo Zitarrosa (Bizarro)

Mejor álbum en vivo: El asado 2025. Tiremos unos recuerdos, Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli (Bizarro)

Mejor video de larga duración: Candombe (en vivo, teatro Solís), Julieta Rada (independiente)

Mejor videoclip en vivo: “Just be good to me”, Martes on Fire - Francisco Fattoruso - Camila Sapin - Matías Rada (MMG)

Mejor videoclip: “Sueño”, La Triple Nelson (MMG)

Mejor álbum de inspiración religiosa: Sigues siendo Dios, Banda Elyón (PM Music)

Mejor álbum de música infantil: Pasear cantando, Letu Ruibal (independiente)

Mejor álbum de música instrumental: Postales del éter, Fede Graña (Bizarro)

Mejor álbum de folclore: Amor de contrabando, Juan José de Mello (Sondor)

Mejor álbum de tango: Querencia, Fernando López y Enzo Fernández (Uruguay Musical)

Mejor álbum de candombe fusión: A puro candombe, Eduardo da Luz (independiente)

Mejor álbum de música popular y canción urbana: Milonga de Quirón, Garo (Bizarro)

Mejor álbum de música electrónica: Estribillos pop, Eros White (ALGORRRITMO Music)

Mejor álbum de metal y hard rock: Reina de espadas, Nameless (Uruguay Musical)

Mejor álbum de pop alternativo: Caminar, Diego Drexler (Wannaclap Records)