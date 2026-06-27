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Archivo, 2022 · Foto: Ernesto Ryan

Archivo, 2022

Foto: Ernesto Ryan

Guía para las vacaciones de julio 2026

Amplia y diversa oferta de espectáculos para niñas, niños y adolescentes en Montevideo y la zona metropolitana.

Rosanna Peveroni - Menos de 1 minuto de lectura

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Este sábado 27 de junio empiezan las vacaciones de invierno, que se extienden hasta el domingo 5 de julio para las escuelas públicas y hasta el 12 para las privadas. Como ya es tradición, se abre una temporada de propuestas de teatro para niñas y niños en edad escolar, para un poco más grandes, para la primera infancia, además de música, cine, etcétera.

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