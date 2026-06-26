La música de las vacaciones de julio

1930: misión futuro

Ruperto Rocanrol, la banda liderada por Roy Berocay, llevará sus canciones a la sala principal del Solís el 27, 28 y 30/6 y del 1° al 5/7 a las 14.00 y 16.00. El espectáculo coincide con el lanzamiento de la novela homónima que Berocay escribió especialmente para Ceibal, y del nuevo álbum de la banda. Será ocasión para conocer temas nuevos, además de compartir los éxitos de siempre. La trama comienza cuando una agente del futuro llega para encomendar a la banda una misión muy especial: transmitir un mensaje fundamental para lograr, en 2030, nada menos que ganar el campeonato mundial. La anécdota dará pie a un espectáculo cuyos ingredientes son la música en vivo, el humor, los personajes, las proyecciones y el peludeo.

“El año pasado Ceibal me pidió escribir una novela para su saga 1930 y escribí sobre el Mundial de 1930, y la idea era pensar también un espectáculo que tuviera que ver con el libro. Viene la gente del futuro que le encomienda a Ruperto Rocanrol enseñarles a las niñas y niños cosas sobre el fútbol y la vida para que en 2030 Uruguay pueda ser campeón. Pero somos Ruperto Rocanrol, entonces lo nuestro no siempre sale como puede parecer”, contó Roy en la diaria Radio, y agregó: “La idea es reírnos un poco del fútbol. Cinthia Patiño va a encarnar disrintos personajes: un DT que les enseña a hacer cosas que no deberían hacerse, una jueza medio loca, periodistas deportivos que son títeres medio desquiciados, hay proyecciones, animaciones. La opinión de la pelota de cómo la tratan. Todo está mechado con canciones que tienen que ver con el fútbol pero también se pueden llevar para otros lados”.

Bruno comentó que va a ser “un concierto como es habitual, con mucho humor, con una actriz en escena, con visuales, títeres” y detalló: “En escena somos cuatro personas. Obvio que las personas que están encargadas de iluminación, sonido y visuales son fundamentales; en total somos 16 personas trabajando para el espectáculo”. “La idea es que se diviertan tanto padres, madres, abuelas, abuelos, tías y tíos como los niños. Yo creo que de 1 a 90 está bien”, agregó Roy sobre el público al que se dirigen.

Las entradas se consiguen por Tickantel y hay 2x1 para suscriptores de la diaria

Pim Pau.

Pim Pau

El 28/6 a las 15.00 se presentará Pim Pau en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta. El proyecto argentino-brasileño ha consolidado su vínculo con el público uruguayo en casi una década de visitas regulares. Regresa con este espectáculo, con el que inicia la gira internacional y en el que recorrerá su repertorio, “siempre haciendo hincapié en el cuerpo, en el cuidado sonoro y convocando mediante el humor a toda la familia. Queremos desdibujar esa línea que divide a las personas que están arriba del escenario de las que están en la platea, para que entre todos, en esa interacción, se arme una fiesta compartida”, expresa Eva Harvez.

En la breve visita que hicieron en mayo a Montevideo contaron que vendrán con una propuesta que recorrerá el repertorio de la banda, que incluirá las canciones más pedidas, los clásicos, y seguramente tendrán listo algún tema del próximo disco, que presentarán en la segunda mitad del año, para compartir con su púbico, a modo de adelanto. “A diferencia del año pasado, que vinimos a presentar Cumpleaños, el disco, en este caso vamos a hacer un recorrido, con alguna notita de las cosas nuevas; la idea es que estén todos los hits. Queremos celebrar el recorrido que venimos haciendo y también prepararnos para compartir el disco nuevo, que además de canciones de nuestra autoría tiene versiones: siempre fue algo que nos gustó hacer”, adelantó Lucho Milocco.

El espectáculo de Montevideo abrirá la gira internacional del grupo, que continuará en Perú, México, Colombia, Chile, Brasil y España y será una oportunidad de volver a abrazarse con el público uruguayo. Las entradas están a la venta por Tickantel.

Renato está en la Luna

Gato Renato presenta su nuevo espectáculo en el Planetario el 27 y 28/6 y el 3, 4 y 5/7 a las 17.00 y 18.00. El hilo conductor del espectáculo lo llevan adelante Gato Renato y un micrófono llamado Winston, proyectados en la cúpula, mientras la banda integrada por Freddy Bessio, Freddy González y Martín Duarte toca en vivo.

Este nuevo espectáculo de Gato Renato fue creado especialmente para ponerse en escena en el Planetario, que es lo que lo vuelve singular. “La música va sincronizada con la pantalla, con las visuales proyectadas en el domo, y las canciones explican temas relacionados con la astronomía y el Planetario: desde qué es un planetario, las fases de la Luna, los planetas del Sistema Solar hasta por qué no se bañan los astronautas”, cuenta Duarte.

Es un espectáculo recomendado para un público de 2 a 12 años. Las entradas están a la venta en Redtickets, y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Pequeño Pez

El 30/6, en doble función a las 14.30 y 17.00, en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre, el dúo Pequeño Pez presentará “una aventura de música” para toda la familia, un espectáculo que combina “la emoción y la alegría de la música en una propuesta familiar e infantil única” y que está dirigida a la primera infancia. Integrado por Cecilia Peredo (Galaxia) e Iván Fonrouge (Cone), presentan un espectáculo que aúna música, títeres, teatro y danza. Una fiesta sonora que recorre diversos géneros musicales: rock n’ roll, reggae, cumbia, salsa, swing, chacarera y murga. Entradas por Tickantel.

Canciones Mínimas

El grupo liderado por Tita Brown presenta su disco Flores de un mismo jardín el 30/6 a las 15.30 en Cultural Alfabeta. “Buscamos un lenguaje que sea rico, que no sea infantilizado, que traiga nuevas palabras; en lo musical tiene variedad y busca diversificar las sonoridades. Tenemos una rítmica afro que está presente en todo el disco, que nos parece relevante y que es sutil en algunos casos, pero presente”, resume Brown. Una actividad para toda la familia, con entrada gratuita.

“Que sea para la primera infancia tiene que ver, más que nada, con la manera de comunicar”, sostiene Brown. Es un universo que le resulta próximo por su actividad profesional como psicomotricista, y las canciones “salen desde ahí, han surgido de estas interacciones, entonces no son ajenas”, explica. Destaca, además, que el arte para las infancias se dirige a lo familiar: “Es muy interesante cómo el arte logra acercar, que se hagan preguntas sin sentirse juzgadas, se logra conectar con el otro”.

Musiquero

Facundo García y su banda anuncian que “la música se llena de colores, historias y emociones” el 1/7 a las 15.30 en la sala Camacuá. La presentación recorre las canciones de Musiquero, su primer álbum para las infancias, además de presentar nuevas composiciones que formarán parte de su próximo disco. La propuesta, que se enriquece con la variedad de instrumentos –tambores, cajones, acordeón, violonchelo, guitarras, flautas y xilófonos–, invita a cantar, jugar, escuchar cuentos, imaginar y moverse. Entradas por Redtickets.

Los Róckolis de vacaciones en la casa del Sr. Brócoli

El 2 y el 3/7 a las 15.00 y 17.00, en el Centro Cultural Terminal Goes, la banda uruguaya de rock para las infancias Los Róckolis, integrada por Bruno Stella, Diego Bustamante y Daniel Legazcue, presentará un show que incorpora nuevas canciones, personajes y una historia renovada dentro de su universo. La música y el humor son la tónica de la puesta en escena, dirigida a toda la familia, y en la que recorrerán los temas de sus discos: Suenan así, Es verano, Zombies en todos lados.

En esta ocasión trabajarán en conjunto con Loog Guitars y van a sortear una miniguitarra acústica entre quienes saquen entradas. En este nuevo espectáculo, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Música, presentarán nuevas canciones, visuales, personajes –con el destaque de Rocke, con un rol central– y una historia renovada.

Las entradas se consiguen por Tickantel.

Pasear cantando. Foto: Difusión

Pasear cantando

Desde el 3 al 5/7, a las 15.30 y 17.00, en la sala Camacuá se presentará Letu Ruibal con este espectáculo con el que, “entre ritmos que van desde la cumbia colombiana hasta la milonga rioplatense, pasando por sonoridades andinas y caribeñas”, invita a descubrir historias, curiosidades y saberes que iremos tejiendo con canciones llenas de creatividad identidad y alegría”, acompañada por Pablo Notaro y Emiliano Cruz. “Habrá mucha variedad de instrumento y ritmos, lo que crea una atmósfera divertida y dinámica para compartir en familia. La imaginación es un ingrediente esencial y a la música en vivo se suma el juego con los sonidos, con el movimiento, las palabras, así como títeres y elementos que se transforman, siempre atravesado por el eje central que son las niñas y los niños sus intereses y curiosidades, el humor y el disfrute”, destaca Ruibal.

“Va a ser un espectáculo lúdico, como es nuestro estilo, siempre invitando a la participación y al juego, con el desafío de que toda la familia disfrute de este momento. Habrá mucha variedad de instrumentos y ritmos, lo que crea una atmósfera divertida y dinámica para compartir”, destaca Ruibal, y agrega: “La novedad de este año es la presentación de nuestro recientemente lanzamiento, “Pasear cantando”, junto con las canciones de discos anteriores que sabemos les encanta escuchar y bailar, además de sumergirnos en el mundo mágico de la sala.

Las entradas están a la venta por Redtickets.

Carnaval de los animales

Del 3 al 5/7 a las 15.00 en el Auditorio Nacional Adela Reta se presentará esta obra musical del francés Camille Saint-Saëns, en una versión que conjuga lo audiovisual y lo escénico, con la participación de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre. Los instrumentos imitan movimientos, sonidos y las personalidades de animales que desfilan como en un carnaval. Así, el león pisa fuerte, las gallinas se mueven nerviosas, las tortugas bailan despacito, los peces hacen nado sincronizado. Entradas por Tickantel.

En estas vacaciones de invierno, Encanto al Alma sale de gira con su nuevo espectáculo, En busca del Dragón Azul, por varios departamentos y culmina en Montevideo. Empieza en Tacuarembó el 28/6 a las 15.00 y a las 17.00 en el teatro Escayola, luego estará en Melo el 29/6 a las 18.30 en el teatro España, en Paysandú el miércoles 1/7 a las 16.00 en el teatro Florencio Sánchez, en Mercedes el 2/7 a las 16.00 en el teatro 28 de Febrero, en San José de Mayo el 3/7 a las 16.00 en el teatro Macció, en Colonia del Sacramento el 4/7 a las 15.00 y a las 17.00 en el Bastión del Carmen y en Rosario, en el mismo departamento, el 5/7 a las 15.00 en el Centro Cultural de Rosario. Por último, se presentará en Montevideo el 9, 10 y 11/7 a las 15.00 y 17.00 en la sala Zitarrosa con este espectáculo.

“Además de música y canciones, hay mucho juego y magia, los personajes que van apareciendo en esta búsqueda del Dragón Azul nos invitan a diferentes desafíos, en los que el público participa y tiene un lugar activo. Con propuestas adecuadas a los más pequeños, la experiencia busca combinar momentos de juego y movimiento con otros más sensibles y contemplativos, cuidando especialmente la experiencia emocional y estética de las infancias”, describió la cantante y compositora Leticia Passeggi. Agregó que la propuesta integra nuevas canciones, junto con las más pedidas, como “El abrazo” y “Zapatitos para un gigante”.

Passeggi resalta que el espectáculo contará con intérpretes en lengua de señas uruguaya, tal como en los últimos años, en los que se propusieron profundizar en acciones que favorezcan la inclusión de la comunidad sorda: “Es un camino que venimos recorriendo, integrando señas en las canciones y procurando comunicar a través de la expresión del cuerpo en las distintas escenas. Es fundamental, si hablamos de empatía y de integrar la diversidad, poder ir integrando esta segunda lengua uruguaya en lo cultural y en lo artístico”.

Las entradas se consiguen por Tickantel.