El sorteo de la Copa Libertadores femenina, realizado el viernes por la tarde, reveló de qué forma se componen los cuatro grupos iniciales de la máxima competición de equipos femeninos de América del Sur, ubicando al representante uruguayo –Nacional, el campeón vigente- en el Grupo D, donde también están Corinthians de Brasil, San Lorenzo de Argentina y un club paraguayo, el perdedor entre Sol de América y Capiatá, que definirán el lunes 27.

El certamen se disputará del 3 al 18 de noviembre en Paraguay mientras que la final se llevará a cabo el domingo 21 de dicho mes en Uruguay, en el Gran Parque Central. Esa circunstancia inédita, la de hacer el torneo en un país y la final en otro, integra el “paquete” armado por Conmebol y tiene como platos más visibles las finales masculinas de Copa Libertadores y Sudamericana a realizarse en el remozado Estadio Centenario, restaurado para la ocasión.

La disputa de la Libertadores femenina estaba planificada para hacerse en Chile en su totalidad cuando la Conmebol le sacó la final. Los chilenos no quedaron nada conformes y, de inmediato, renunciaron a la organización del torneo, que fue trasladado rápidamente hacia el país donde está la sede de la Confederación Sudamericana.

Bolillero manda

El sorteo realizado en Paraguay y visto en directo por los medios de la Conmebol no le fue favorable a Nacional. Pudo estar en el Grupo B cuando ya estaban en él un equipo paraguayo, uno chileno y un tercero venezolano, pero no fue así. Pudo estar en el Grupo C con equipos colombianos, peruanos y chilenos. Pero, tampoco.

Fue a dar en el Grupo D, donde tendrá como rivales a un brasileño, un argentino y un paraguayo.

Es un grupo difícil, sin duda, lo que constituye un desafío que debe ser estimulante para un equipo que se ha reforzado muy bien, acudiendo, sobre todo, a jugadoras juveniles que estaban destacando en distintos equipos, al caso la volante duraznense Karol Bermúdez y su “socia” desde los equipos infantiles de Durazno, Micaela Domínguez (sí, por qué no decirlo, la hija de Alfonso, ex crack), una enlace muy creativa que se las trae, ambas figuras en las selecciones juveniles -y ya también en la mayor- dirigidas por Ariel Longo. Y siguen nombres: la lateral zurda Antonella Ferradans, Luciana y Ángela Gómez, Valentina Morales, las goleras Josefina Villanueva –la que completa el trío de aquel equipo infantil de Durazno- y la helvética Agustina Sánchez. Más la joya de la corona, Esperanza Pizarro.

Esos brillos jóvenes se apoyan en la capitana Valeria Colman que lidera la defensa y en Yamila Badell que acaba de volver, más otras futbolistas con recorridos de entre cinco y ocho años en Primera o en selecciones juveniles como Naiara Ferrari, Caterin Lima, Fátima Barone (la hija de Deivis), las mellizas Soravilla y Lucía Cappelletti, entre otras.

Este repaso de nombres y el trabajo que se está formalizando en los planteles tricolores empujan a creer que Nacional puede superar el difícil grupo que le tocó en la Copa Libertadores 2021. El formato del torneo otorga la clasificación de dos clubes por grupo a la fase de cuartos de final.

Los cuatro Grupos

El Grupo A se compone con el equipo paulista Ferroviaria, el campeón vigente, Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Santa Fé (Colombia) y el ganador del partido entre los paraguayos Sol de América y Capiatá.

En el Grupo B están Cerro Porteño (Paraguay), Santiago Morning (Chile), Yaracuyanos (Venezuela) y Avaí Kinderman (Brasil).

El Grupo C lo integran Deportivo Cali (Colombia), Alianza Lima (Perú), Universidad de Chile y un equipo boliviano que se definirá el 12 de octubre.

Finalmente, por el Grupo D participarán Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Nacional (Uruguay) y el perdedor del encuentro Sol de América-Capiatá que se juega este lunes 27.

Esta edición tendrá tres equipos debutantes: Alianza Lima (Perú), Yaracuyanos (Venezuela) y Deportivo Cali (Colombia).